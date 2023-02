Trois ans après l'excellent Cydalima et ses papillons psychotropes, le trio Gliz sort Mass, son deuxième LP en ce beau mois de novembre 2022. Retour avec Florent, le chanteur et guitariste du groupe, sur la genèse de cet album, la vie du groupe, l'actualité.

Concernant Mass, je crois que vous avez profité des confinements et du charme jurassien pour son élaboration. Vous pouvez nous dire comment ça s'est passé ?

Florent : Comme pour pas mal de monde, le confinement a été à la fois super relou (plus de concerts notamment) et à la fois génial. L'énorme machine patine, gros coup de frein à main, des journées rythmées non plus par la montre mais par la course du soleil. Ça nous a laissé du temps pour profiter de la nature et faire de longues répètes, pour laisser décanter les nouveaux morceaux, avec des compos plus profondes, plus introspectives à la clé.



Même s'il s'inscrit dans la continuité de Cydalima, il y a quelques petits changements tout de même.

On s'est permis plus de choses, on est allés plus au fond des titres. On est passés d'une sorte de heavy-blues garage sur Cydalima à quelque chose de plus psyché sur ce disque. C'est un album qui nous ressemble plus. En tout cas, c'est bien le reflet de notre état d'esprit actuel : pleins d'énergie, d'espoir, d'envie de sauter partout mais aussi de réflexion et de mélancolie mêlées.



Et le départ de Julien Michel à la batterie et l'arrivée de Julien Huet.

Effectivement, on a changé de Julien à la batterie. Sur l'album, c'est Julien Michel et pour le défendre en live, ça va se faire avec Julien Huet. C'est un vieux copain commun qui faisait la doublure sur des remplacements en live. Du coup, on a pas mal joué ensemble depuis un an.



....et l'arrivée d'un orgue Farfisa.

Ah oui, gros changement aussi ! Tom, au tuba, avait une main de libre et du coup, on s'est dit que c'était dommage de ne pas s'en servir ! Il pose des nappes d'orgue et des contrechants qui apportent une touche mélodique, lyrique, ça emmène vers une dimension plus progressive. C'est Nicolas Quéré, qui a produit notre album précédent au studio de la Frette, qui avait eu cette idée et depuis, c'est devenu une évidence. Il y en a sur quasiment tous les morceaux maintenant. Ça permet de gonfler le son, car on n'est que 3 et moi au banjo, je n'ai que 4 cordes. Du coup, ça limitait pas mal notre force de frappe.



Vous avez envie d'explorer d'autres sonorités, d'autres instruments, ou le fonctionnement en trio vous convient bien ?

On adore le côté frontal et la liberté que permet la formule du power-trio. Le fait de shooter dans cette formule en utilisant des instruments complètement décalés (banjo, tuba, Farfisa...) nous a permis jusqu'ici de défricher de nouveaux paysages sonores et pour l'instant, on n'en a pas encore fait le tour. Mais si un jour on sent qu'on tourne en rond, il n'est pas impossible que la formation évolue.



Vos clips sont toujours très travaillés, scénarisés. Il y a une vraie recherche esthétique ("Only sunday", "Cydalima", "The cave"). Vous aimez mettre en scène vos chansons ?

Oui, c'est une dimension essentielle de la vie d'un album et des titres. Sans vidéo, les titres tournent beaucoup moins sur le Net, les gens ont vraiment besoin d'images. De notre côté, on adore aussi sortir de la partie purement sonore pour aller bosser avec notre réalisateur fétiche (Djé Dunet) sur des clips. Il est ultra open et bien tout-terrain. Du coup, il nous laisse partir en vrille, il met ça en images et en fait quelque chose d'esthétique qui fait voyager. Par exemple, le tournage du clip de "Cydalima", c'était vraiment quelque chose ! On nous demande souvent comment on a fait pour les effets spéciaux des papillons, mais on a tourné tout ça en vrai dans le Jura pendant une phase d'éclosion des pyrales du buis. C'était bien apocalyptique ! On aime bien le contraste qui apparaît quand tu mets côte à côte des éléments opposés : la mort que propage ce papillon mais en même temps cette beauté dingue qu'il a. Ou sur la pochette de Mass, le côté sauvage et pur de la bestiole qui contraste avec l'esthétique violemment moderne et froide du décor industriel. Le tournage de "Totem" a été bien marrant aussi !



Le chant en anglais, c'est une évidence, une obligation quand on joue du folk-rock, ou vous avez des envies de chanter en français ?

On a essayé et franchement, ce n'était pas réussi, ça ne fonctionnait pas. On se dit souvent que faire du rock en français ce serait comme faire du flamenco en Allemand ....mais en même temps, quand on tombe sur des titres d'Arno ou de Feu ! Chatterton, on se dit que c'est possible... mais pas pour nous.



Dans vos textes, il est beaucoup question de forêts, d'arbres, de voyages dans la nature à la recherche de son identité. Vous avez un lien fort avec la nature, la campagne, les forêts jurassiennes ?

C'est plus qu'un lien, c'est une partie intégrante de moi. Je me sentirais vraiment incapable d'habiter ailleurs qu'à la campagne, je dépérirais très rapidement. Je vis dans un village de 60 âmes, niché dans un vallon entouré de forêts et de montagnes, avec un ruisseau au milieu, des vaches, des moutons, des vignes, des abeilles. Une vie simple mais en prise directe avec les éléments et les vraies forces à l'œuvre dans le monde. Le monde parallèle qu'on se construit, nous les humains, qui tourne au Larsen dans les grandes villes me laisse de plus en plus perplexe. Quand ils ont voulu nous interdire d'aller nous promener dans les bois pendant le confinement, ça m'a soufflé, je n'y croyais vraiment pas. Et quand j'ai fini par réaliser que c'était vrai, ça a sonné comme un tocsin de civilisation dans ma tête... Il est grand temps que l'esprit sauvage revienne nous remettre d'aplomb !



Et justement, cette créature sur l'artwork de l'album, c'est un esprit sylvain perdu dans une cité ? Que représente-t-elle ? Vous vous identifiez à elle ?

On l'a appelé "Mass" pour son côté majestueux et massif. Et c'est exactement ça, un esprit de la forêt, une divinité païenne sortie du fond des âges qui vient cogner à nos portes pour nous secouer et nous réveiller de notre torpeur. Le point de départ des textes de l'album a justement été ce titre "Mass" : une prière stellaire post-moderne. Une supplique pour cesser de salir la virginité du ciel. Une rage contre notre capacité à souiller. Un appel à la révolte contre les satellites qui cassent la perfection minérale des étoiles. Les anciens voyaient la voûte céleste comme un immense drap percé de minuscules trous par lesquels transparaissait la Lumière. "Puissent les anciennes constellations nous venir en aide, puissent l'Aigle et le Cygne faire pleuvoir en larmes brûlantes une pluie de satellites en feu, tombant en silence pour purifier le ciel." Voilà un extrait du texte qui résume l'esprit de "Mass" : un appel au soulèvement pour un retour vers des racines plus saines. De gré ou de force, on va de toute façon devoir aller dans cette direction je crois.



Quand on écoute Gliz, on pense à 16 Horsepower, Beirut, Violent Femmes. Cela fait partie de vos influences ? Et sinon, vous écoutez quoi ?

16 Horsepower, carrément oui. David Eugene Edwards est un immense musicien avec un charisme incroyable. Beirut également pour le côté "on revisite le folk". Les Violent Femmes, on connaît très peu mais on nous l'a déjà dit, oui. Sinon, on écoute vraiment de tout et des musiques extrêmement différentes pour chacun de nous trois : Julien écoute pas mal de jazz et de musique barrée, Tom, de l'électro à la chanson, et moi, de Led Zeppelin à Tom Yorke.



Une tournée de prévue j'imagine, vous avez déjà des dates fixées ? Vous avez hâte de jouer Mass face à un public ?

Oui oui, pas mal de dates prévues (voir notre site où nos réseaux sociaux) et oui, on a vraiment hâte de partager cet album avec le public sur scène ! On est également pressés d'avoir des retours sur l'album qui va bientôt sortir. On est dans le moment où personne d'autre que notre équipe et quelques amis l'ont écouté. On est ultra curieux d'avoir le retour des gens, comment ils ressentent ce qu'on a mis dans ce disque, si le fluide émotionnel qu'on y a injecté passe.

Merci à Florent et à Gliz.

Merci également à Virginie Bellavoir de VB En Backstage.

Photos de JC Polien.

Eric