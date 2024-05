L'occasion était trop belle. De passage début décembre dans la région Bourgogne - Franche-Comté pour un anniversaire, votre serviteur en a profité pour s'arrêter à La Vapeur à Dijon pour assister à un concert très spécial : celui des Belges de Girls In Hawaï qui fêtaient les 20 ans de leur premier album, From here to there, lors d'une tournée de 15 dates dont les deux tiers étaient sold out. Un moment inoubliable avec des surprises à la clé.

Girls In Hawaii à la Vapeur à Dijon, déc 2023 Arrivé tôt à La Vapeur, un lieu qui a bien changé depuis mon dernier arrêt (celui d'Archive en octobre 2006, qui d'ailleurs a effectué une résidence ici-même avant sa dernière tournée), j'ai eu le privilège de rencontrer Angélique, responsable communication super sympa et accueillante. J'ai pu échanger avec elle sur l'évolution de cette place culturelle incontournable dans la capitale des ducs de Bourgogne, sa programmation, évoquer aussi quelques vieux souvenirs et puis s'attarder sur l'étendue et l'aménagement du lieu qui a désormais un club, un nouveau bar, des espaces flambant neufs dont un extérieur dans lequel il est possible de se restaurer. Une superficie plus large en somme avec une meilleure accessibilité pour recevoir davantage de monde, la salle de concert est également passée de 743 à 1200 places avec un balcon de 90 sièges. Cette petite révolution pour les Dijonnais et Dijonnaises a été inaugurée en 2018. J'ai eu l'opportunité de découvrir lors de cette soirée immanquable les agencements et travaux acoustiques de la salle principale, la qualité du son s'est révélée assez bluffante, qui plus est avec un groupe aussi mythique que Girls In Hawaii aimant occuper un spectre sonore plutôt large.



Le temps de trouver et de choper le frangin, accompagnés d'amies pour l'occasion, papoter autour d'un verre, qu'il est déjà l'heure d'aller à la rencontre de River Into Lake, la première partie qui n'est autre que le projet solo de Boris Gronemberger, l'ex-batteur de Girls In Hawaii de 2012 à 2017, qui a contribué à faire vivre diverses formations ou artistes tels que Françoiz Breut, Chantal Acda, Blondy Brownie et Castus. Rien de mieux que de rester en famille pour célébrer les 20 ans du premier album des Belges. Boris s'est fait connaître sous le nom River Into Lake dès 2019 avec son album, Let the beast out. C'est armé de sa Fender Stratocaster et d'un ordinateur relié à un clavier qu'il nous balance aux oreilles sa pop à la fois charmeuse et synthétique, mais par-dessus tout joliment mélodieuse. Le gaillard se débrouille d'ailleurs pas mal au chant, un exercice pas toujours évident, surtout lorsqu'on est en solitaire. On se laisse facilement embarquer dans cet univers sonore hospitalier et bricolé, même si évidemment certaines chansons remportent plus de suffrages que d'autres. En effet, quelques passages du show font preuve d'une mollesse, surement assumée à 100% par son géniteur, qui a relevé une forme d'amertume de la part de plusieurs personnes autour de moi. Notez que River Into Lake a sorti un deuxième album, Rise and shine, le 23 février. Une bonne occasion d'aller à la rencontre de la musique de cet homme sensible au monde qui l'entoure.



Girls in Hawaii @ La Vapeur - Dijon, déc 2023 Je ne prendrais pas, sans longue hésitation, les paris sur la question de savoir si toutes les personnes présentes ce soir à La Vapeur étaient nées lors de la sortie de From here to there, ou tout du moins avaient l'âge de prendre conscience et de vivre cet album à sa sortie tels que nous, les vieux, l'avons fait. Ce premier LP des Belges a été un succès (60 000 exemplaires vendus, le streaming n'existait pas à l'époque) et a séduit puis marqué toute une génération de fans de pop et de rock. Girls In Hawaii l'avait d'ailleurs célébré ici-même en 2004 (c'était leur 4eme passage à La Vapeur ce soir). Pas impossible qu'une partie de l'audience fût présente également à ce moment-là. La salle n'est pas comble mais c'est tout comme. On plonge donc 20 ans en arrière : le groupe arrive sur la même disposition scénique de l'époque, à savoir un ensemble de petits d'écrans dispersés derrière lui sur lesquels sont projetées des images diverses et variées de l'époque (routes, matières, explosions...), et débute la première partie du spectacle, soit la totalité de From here to there. La sensation est bizarre, comme si le temps ne s'était jamais écoulé. Néanmoins, les Belges sont devenus désormais des musiciens accomplis, et l'œuvre en live est bien plus captivante, pêchue et réussie que l'originale. L'énergie déployée par les membres en concert en est la principale raison, mais il n'y a pas que ça. L'envie, peut-être, car Girls In Hawaii a souvent répété à l'audience sa joie de lui offrir ce moment spécial. Certaines chansons prennent même vie pour la première fois en spectacle, comme "Fontanelle" ou "The ship of the sea".



De bout en bout, on se rend compte progressivement que ce premier album a très bien vieilli, et reste l'un des (si ce n'est le) plus réussis de leur discographie. Une immersion temporelle mélancolique et mélodique portée par des morceaux inoubliables ("9.00 Am", "Short song for a short mind", "Organeum"...). Difficile de ne pas avoir une pensée profonde pour Denis, le premier batteur du groupe et frère d'Antoine le chanteur, qui a tragiquement disparu en 2010. Avant la suite du spectacle et un premier rappel, Girls In Hawaii conclut avec "Joking about my life", la chanson cachée du disque qu'ils n'avaient plus interprété depuis 20 ans. Tout en montée progressive, cette pop song rampante finit par son entrain à élever notre niveau de frissons. Nous ne sommes pas au bout de nos surprises car sitôt fini de jouer From here to there, la formation vient s'installer devant la régie pour partager au milieu de la foule deux titres en acoustique, issus de l'EP Misses. Ce petit interlude avec "Words are in the woods" et "Misses" a apporté une autre forme de vertu au spectacle. Les Belges sont proches de leur public, ils l'ont prouvé une nouvelle fois. Sans parler de la communication régulière qui se forme souvent entre les titres où humour, souvenirs, et autres anecdotes prennent une part non négligeable aux festivités.



Girls In Hawaii est actuellement en train de préparer un disque et souhaitait partager aux Dijonnais deux de leur nouveaux morceaux : "Goddess" et "I.H.R.N.", deux ballades merveilleusement maussades et gracieuses. C'est à nouveau un beau cadeau que nous livre le quintette, tout comme l'hymne pop "Indifference" de l'album Nocturne et "This farm will end up in fire", l'un de mes morceaux préférés du groupe, qui a mis tout le monde d'accord. Après plus d'un heure trente de show, les Belges donnent leurs dernières forces dans un vigoureux "Rorschach" calibré pour la danse, histoire de finir en beauté. Ce concert restera gravé dans nos mémoires et celle de La Vapeur, le groupe finira par retrouver ses fans dans son hall afin de papoter en buvant une bière et de vendre notamment des goodies (dont une écharpe spéciale 20 ans de From here to there) et des vinyles dont 001, leur album de démo réédité pour l'occasion.



Setlist



Album From here to there

9.00 AM

Short song for a short mind

Time to forgive the winter

Casper

Found in the ground

The ship on the sea

The fog

Fontanelle

Flavor

Organeum

Bees & butterflies

Catwalk

Joking about my life



Rappel 1

Words are in the woods (acoustique)

Misses (acoustique)



Rappel 2

Goddess (Nouveau morceau)

I.H.R.N. (Nouveau morceau)

Indifference

This Farm Will End Up in Fire

Rorschach

Merci à Angélique et Alexandre de La Vapeur

Coucou à Max, Nono et Léa



Photos : Ted