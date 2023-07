Twitter, le 2 février 2023 à 11h56. Message de Ginger Wildheart : "J'ai récemment enregistré un album punk intitulé Teeth. 16 chansons originales qui couvrent tout ce que j'aime dans l'histoire du punk. Il y aura une version complète plus tard dans l'année mais RoundRecords le mettra en ligne sur Bandcamp demain pour un téléchargement exclusif. Ce sera disponible pendant 24 heures seulement". En attendant donc une hypothétique sortie physique sur le label britannique, Ginger a mis à disposition sur sa page Bandcamp, en écoute intégrale et en téléchargement payant, et ce pour 24 petites heures, cette petite bombe intitulée Teeth. Et comme il est actuellement 22h32 à l'heure (ou plutôt la minute) où je rédige cette chronique, il ne me laisse que très peu de temps pour apprécier à sa juste valeur ce disque et te faire part de mes impressions.



En même temps, et tu le sais, je suis un (excellent) client du génial rouquin de Newcastle. Que ce soit avec The Wildhearts, Hey! Hello!, Mutation ou le Ginger Wildheart Band, le prolifique musicien transforme tout ce qu'il touche en or, et quand le type s'attaque à un album de punk rock, une seule écoute aura suffi à me convaincre ! 16 brûlots joués à fond la caisse, entre 9 secondes (!) pour le titre le plus court et 2 minutes 36 pour la plage la plus longue. Ça a l'air tellement facile au premier abord, mais encore une fois, Ginger éclabousse de tout son talent des titres rapides, puissants, crasseux mais avec des mélodies saisissantes. "None of the above", qui ouvre le disque, en est le parfait exemple. Tout n'est pas parfait, ça sent l'urgence à plein nez et c'est d'autant plus excitant que c'est exactement le disque solo de Ginger dont j'ai toujours rêvé et qui se rapproche le plus de ce que The Wildhearts pourrait proposer, avec cette succession de riffs percutants, cette batterie qui roule à 1000 à l'heure et cette voix rugueuse et puissante, sans oublier les chœurs virils. Qu'il soit pur et dur ("Digital elimination", "Underfoot", "I shit you not, my friend"), mélo ("This is survival") ou exécuté dans un registre plus fun ("Happy John", "NO"), le punk rock de Ginger Wildheart est authentique et inspirant. Un punk rock à l'anglaise quoi !



C'est toujours dans les vieux pots que l'on fait la meilleure confiture. Celle de Ginger est acidulée et forte en bouche, mais elle est tellement délicieuse que je pourrais en bouffer tous les jours.

gui de champi