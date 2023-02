C'est presque une évidence que le génial label Twenty Something (L.A.N.E., Burning Heads, Foggy Bottom...) soit responsable de la mise en bac du premier EP de Gil, nouvelle formation comptant dans ses rangs Gilles Moret (ancien membre des Noodles et des Dirty Hands). Et c'est encore plus évident, au vu du pedigree (et du talent) de son guitariste chanteur, que Lucarne soit une réussite. Six morceaux chantés en français (dont "Samuel Hall", superbe reprise d'Alain Bashung), aux multiples univers avec pour points communs l'urgence, le groove et la passion du rock. Produit par Christophe Sourice (Les Thugs) et enregistré par Jean-Paul Rommann (sonorisateur des Dirty Hands), Lucarne est un EP brut et sans fioriture. Tendu ("Insolation"), touchant ("Et au loin"), simple et efficace ("Hôtel de l'univers"), Lucarne est un disque qui caresse le sublime, sentant bon le rock 'n' roll dans sa plus noble définition, et où certains pourraient entendre les fantômes de Sonic Youth et autres réjouissances soniques et sonores. Classe.

gui de champi