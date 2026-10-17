Il fait très chaud en ce mercredi 27 mai 2026. Au lieu de rester cloîtré "au frais" à la maison, j'ai préféré sortir au Trabendo pour revoir sur scène le showman issu de feu Black Midi, j'ai nommé Geordie Greep. Auteur d'un premier album solo haut en couleurs en 2024, il revient à Paris dans le cadre d'une tournée européenne un peu moins de deux ans après sa sortie pour le remettre en lumière à l'aide de ses brillants musiciens. Mais avant cela, l'Anglais laissait la scène à l'artiste Parsa Sabet. Récit d'une soirée étouffante au sens propre comme au figuré.

Une longue file d'attente est déjà présente à mon arrivée devant l'allée menant à l'escalier qui ouvre sur le Trabendo, à l'intérieur de laquelle, à ma grande surprise, pas mal de (très) jeunes faisaient la queue. Le genre de public auquel je ne m'attendais pas forcément. Voir la nouvelle génération s'éclater en nombre sur des musiques subtiles à l'excès me donne, en quelque sorte, du baume au cœur. Parmi eux, on croise quelques anglophones aux cheveux colorés, visiblement impatients que la fête commence. C'est l'heure de rentrer, les portes de la salle resteront grandes ouvertes, des deux extrémités, tout au long de la soirée. Pas vraiment le choix si le public veut pouvoir respirer.



Parsa Sabet, en duo, ouvre les hostilités. Il s'agit du projet solo d'un Iranien basé à Paris, armé d'une guitare, d'un micro, d'une boîte à rythmes et d'un copain lui aussi guitariste, il délivre une pop "moderne" bien loin de l'ambiance de l'art loufoque de Geordie Greep. Arrivé sur les planches avec un drone (le son, pas l'objet volant...) en forme de trompe-oreille, Parsa Sabet a le mérite d'aiguiser ma curiosité avec ce mélange de chansons oniriques et atmosphériques entremêlées d'happy songs qui font écho à certains morceaux de Prince, notamment. Bien qu'il s'efforce de varier les plaisirs en termes d'ambiances, son style reste toutefois assez conventionnel. Parsa, casque audio sur les oreilles, dispose aussi d'une voix soul très agréable à écouter et communique en messages bienveillants auprès des personnes arrivées les premières (la salle n'est pas encore très remplie à cette heure-ci). C'est visiblement devant une partie de sa famille qu'il offre même à l'audience un morceau, encore en forme de démo, qu'il n'a jamais joué live. Cette performance intimiste et généreuse en univers n'a pas trop pesé sur les organismes des gens présents dans le public (la chaleur suffisait à elle-même). Sa prestation dans une plus petite salle aurait sans doute mieux servi l'artiste, surtout face à un set s'appuyant ponctuellement sur des pistes préenregistrées. Le Trabendo semblait trop grand pour Parsa Sabet, et aurait assurément mériter un véritable groupe (de rock, de jazz, de soul, de blues, de funk, whatever) en entrée en matière pour coller avec la thématique de la soirée. Mais le duo aura eu le mérite de faire son taf, une entrée légère pour un plat de résistance massif.



Oui, parce que la deuxième partie de soirée va être beaucoup, beaucoup, plus longue, mais également plus remuante et bruyante. Tandis que l'équipe technique s'affaire aux derniers réglages techniques de tous les instruments, Geordie Greep fait une courte apparition au micro pour soutenir ses techos : "One, two, three, one, two, three". Les fans présents dans la salle réagissent instantanément, tandis que les deux tiers sont dehors en train de se rafraîchir un peu comme ils peuvent. À ce sujet, big up aux commodités extérieures avec son point d'eau et ses chiottes, bien plus accessibles que celles qui étaient à l'intérieur (et qui doivent sûrement toujours y être d'ailleurs). La salle se remplit vite, l'Anglais se fait attendre... Il arrive à 20h40 avec ses musiciens au nombre de six, parmi lesquels se trouvent un vibraphoniste, un violoncelliste/claviériste et un percussionniste. Ça en impose ! Le groupe lance le grand bal avec "Walk up", une mise en bouche lors de laquelle l'Anglais au micro pose un crooning charmeur alors que la tension commence à monter crescendo. C'est vraiment sur ''Terra" que le concert commence à s'emballer. On se rend compte au fil du show que les morceaux de The new sound, qui a été joué quasi dans son intégralité, se métamorphosent très souvent en de longues pièces au sein desquelles chaque musicien a l'occasion de prendre la lumière à travers des solos et de libres interprétations souvent bandantes. Entre maîtrise ébouriffante et véritable chaos (bœufs excessifs et volontairement casse-gueule par moments, matos qui déconne, corde de guitare qui casse...), le concert joue constamment avec le déséquilibre. Pas uniquement en termes de styles (art-rock, jazz fusion, psychédélisme, musique latine, crooning pop, cabaret...), non, le groupe varie aussi les intensités à l'extrême, mais aussi les mises en scène parfois théâtrales (Geordie tourne souvent le dos au public pour communier avec ses zikos, ou discutent eux avec pendant qu'ils jouent...).



Les fans se laissent facilement emporter par le show, sans trop savoir sur quels morceaux ils se dandinent à des moments tant leurs durées sont souvent démesurées. Seuls quelques morceaux sont acclamés dès les premières notes, je pense à "Blues" et au hit "Holy, holy". Plus le spectacle avance, plus la lourdeur se fait sentir. La chaleur et les morceaux denses et interminables en sont la source principale, cela en devient parfois étouffant. Quelques reprises improvisées émergent et allègent un peu le tout, comme ce "Lovely day" de Bill Withers dont l'air a été entendu la veille par Geordie dans un taxi. Nous avons passé les deux heures de concert, et le frontman lance un "The magician" en guise d'au revoir, le morceau le plus long de son premier album, histoire de nous achever en beauté. Ce soir, la musique a parlé à tous les niveaux (styles, écriture, exécution technique, mélodies, groove, jams, émotion...), comme une comédie dramatique imprévisible. Un coup de maître signé par ce petit génie qu'est Geordie Greep.

Merci à Constance de Vedettes.