No one's bitch The rover Shield wall Voices Let's go porn Mountains Torment day Five months

Qui envoie encore des cartes postales ? Plus grand monde si ce n'est General Cluster qui nous transmet un petit coucou des Alpes ou plutôt des montagnes noires où il séjourne depuis une dizaine d'années. Après 2 EPs, les Grenoblois ont (enfin) franchi l'obstacle "premier album" et délivrent sur la longueur leur vision d'un stoner métallique à poils longs. Elle dit quoi cette carte ? Eh bien le temps est plutôt à l'orage avec un tonnerre qui fait écho de chaque côté de la vallée et des éclairs de six cordes qui déchirent le ciel. Lors d'une excursion, des grognements d'ours se sont fait entendre tout comme le doux chant d'une cascade ou le chant chorale de quelques bûcherons testostéronés. On se promène rarement tranquillou, on préfère la version dégringolade de pentes abruptes quitte à créer des éboulements capables d'ensevelir ceux qui se trouveraient en-dessous, bref, la montagne, ça nous gagne et ce n'est pas de tout repos. Si tu passes par ce monde inspiré par les seventies, passe un coup de fil ou envoie un mail (c'est plus rapide qu'une carte postale) et on ira boire des bières.

Gros Bisous.

Dammut, Erwan, Julien, Ross The Boss et Sly.

Oli