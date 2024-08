Ganache est un duo lyonnais de pop aérienne composé de Loïs Tabeam (Claire Days) à la batterie et Juliet Notzisway (Zed Yun Pavarotti) à la guitare. Cette mixité homme/femme l'est également à travers les instruments, puisqu'ils sont partagés en partie (synthé et guitare), y compris les vocalises. Et c'est d'ailleurs quand les deux chantent à l'unisson ou se répondent mutuellement que leur musique prend une certaine valeur ajoutée, l'excellente "Blue hills" est en une belle preuve, mais elle n'est pas la seule ("Comet"). Le groupe propose un troisième EP, intitulé Hypernova, qui n'a pas l'ombre d'un seul défaut. Leur pop éthérée, proprement travaillée et merveilleusement chantée, rentre dans nos oreilles comme dans du beurre. Six titres aux mélodies imparables, aux rythmes à la fois moelleux et un peu plus énergique, qui prennent le temps de poser chacun leur ambiance singulière. Seul le morceau final, "Shelter", accélère le tempo pour nous réveiller de ce rêve dans lequel nous nous sentions si bien. Entre des ballades bien troussées ("Claudio") - parfois proche de ce que proposait le mouvement trip-hop ("Arrow") - et des interventions rock ("Shelter", "Blue hills" ou la fin de "Gasoline"), Hypernova confirme que cette idylle musicale est à suivre de près.

Ted



Publié dans le Mag #60