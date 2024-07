Si Lucas ne l'agence Stakkato n'avait pas mis entre mes mains Step by step, deuxième EP du trio marseillais Gami, je serais certainement passé à côté d'une pépite. Premièrement, car je suis un peu réfractaire à tout ce qui vient de Marseille (à part les fanzines de l'ami Jean-Louis Good Friends). Blague à part (car, oui, c'est une blague), je n'ai pas les "réseaux" pour identifier ce genre d'OMNI (pour Objet Musicial Non Identifié). Merci Lucas, donc. Et surtout, merci Gami pour ces vingt-trois minutes de quiétude et de lâcher prise proposée avec Step by step. Œuvrant dans un style trip hop rock et inspiré par Massive Attack, Portishead, Morcheeba mais aussi Thom York, et en seulement cinq titres, Gami a tous les arguments pour casser la baraque. Une voix, celle de Capucine. Et quelle voix, aussi délicieuse que mystérieuse. Et les instruments, électriques et électroniques, qui la mettent en valeur. C'est aussi troublant qu'inspirant, aussi mélodieux que mystérieux. Et c'est surtout aussi réussi que réussi. Plonger dans l'univers feutré et intrigant de Gami est une chouette expérience, avec des morceaux aboutis et et production à la hauteur de ce que l'on peut attendre de ce style de musique. Bravo, vraiment bravo, en attendant d'écouter la suite... très vite !