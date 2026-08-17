Certaines sorties musicales ressemblent à des annonces. D'autres à des confidences. Avec Ô - Chapitre I, Gaëtane choisit clairement la seconde voie. Elle a également pris une troisième voie, celle de la renaissance. Et peut-être une troisième voix, la première était issue d'un télécrochet, d'une saison qui a vu un gagnant utiliser les drones en forme baleine de Gojira ; la seconde était folk en duo, et c'est là que j'ai eu un coup de cœur pour cette voix forte et fragile à la fois. Les duos étant destinés à se séparer, c'est après une longue absence que Gaëtane revient seule et sous son prénom. Quasi à nue.



La chanteuse et compositrice dévoile ici les premières pages d'un projet plus vaste, pensé comme une traversée musicale faite de saisons, de métamorphoses et d'états intérieurs. Trois titres seulement, mais qui fonctionnent comme l'ouverture d'un récit. Un prologue presque intime. Gaëtane façonne un univers très personnel où la chanson française rencontre une production moderne, discrète et immersive. Une chanson spontanée, "3.33" avait été le signe avant-coureur de cette renaissance, il ne figure pas sur l'EP, comme un papillon de nuit qui a été créé dans l'urgence puis a disparu. L'EP s'ouvre avec "À vous", qui installe immédiatement une atmosphère suspendue. La voix, douce et magnétique, avance à pas feutrés, portée par des arrangements minimalistes qui laissent respirer chaque mot. Chez Gaëtane, l'émotion n'est jamais surjouée : elle apparaît dans les silences, dans les inflexions, dans cette manière de laisser les phrases flotter. Je retrouve tout ce que j'aimais dans cette voix, tel l'art japonais kintsugi qui sublime les objets cassés par de l'or. Oui, il y a eu une brisure, des fêlures même, qui n'ont fait que façonner sa voix telles les marées sur une falaise, mais c'est encore plus beau. Et ce n'est peut-être pas pour rien que le second titre s'appelle "Océanisée". Avec ce dernier, le disque prend de l'ampleur. Les textures sonores deviennent plus amples, presque liquides, et donnent la sensation de glisser lentement vers un ailleurs intérieur. C'est sans doute le morceau le plus enveloppant du disque. Et ce ne sont pas les versions instrumentales qui sont présentes sur l'EP qui vont contredire avec ses voix presque de sirène qui semblent vouloir nous tirer dans l'eau comme pour nous Océaniser à notre tour.



"Écoute" referme ce premier chapitre avec une tonalité plus contemplative. Le morceau agit comme une invitation à ralentir, à prêter attention aux détails et aux vibrations discrètes du monde. Une forme de pause méditative qui résume bien la démarche de Gaëtane : faire de la musique un espace d'attention. Avec Ô - Chapitre I, Gaëtane esquisse ainsi un projet qui se dévoile progressivement, presque au compte-goutte, au goût de conte, pour reprendre ses mots. Un premier fragment délicat qui donne envie de suivre la suite de cette traversée. Vivement les autres chapitres de cette histoire.

JC

Publié dans le Mag #70