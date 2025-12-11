Guitariste au sein du tribute band Lords of Rock, mais également de Deficiency, le surdoué de la guitare Gabriel Palmieri a décidé de collecter ses idées personnelles sur un album qui lui ressemble : A Portrait of existence. Coloré et aérien, son jeu permet la construction de compositions aussi solides et structurées que lumineuses. Épaulé par une section rythmique (Thomas Coulaud, batteur passé par Deafening Silence ou Taste of Hell, est sur quasi tous les titres, seul William Bur de Ckraft lui est préféré pour "Infinite reflections" et son ambiance plus lounge/jazzy et essentiellement Patricia Alves Peito de Flying Orkestar à la basse, voire à la contrebasse, sur le superbe "Bard on the green"), il ne joue pas seulement au guitar hero envoyant du solo dans tous les sens, il réfléchit à faire progresser ses titres et à les imaginer dans le tout qu'est l'album. Alors, bien sûr, ça reste un travail d'une grande technicité, c'est instrumental mais on navigue dans différents univers passant du très rock "Timeless universe" au plus métallique et épique "The last moon", ses acolytes et leurs instrus accentuant certains aspects de son travail protéiforme. Gabriel Palmieri propose donc un bel éventail de ses talents, le plus important étant certainement celui de nous faire écouter l'album sans s'ennuyer et trouver qu'il en fait trop, le principal défaut des prodiges de la six-cordes.

Oli

Publié dans le Mag #66