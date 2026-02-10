Il aura donc fallu que La Poste daigne déposer dans ma boîte aux lettres le CD de LiVe pour que je puisse enfin me plonger dans l'univers improbable de GaBLé. Et ce n'est pas le fait qu'ils soit resté inactifs ou quoi, le trio electro/rock/pop/lo-fi de Caen affiche tout de même sept albums studio et un EP, si l'on en croit leur page Bandcamp. Non, la faute m'incombe entièrement. D'abord parce qu'atteint d'une sorte de dyslexie sélective, je les ai longtemps confondus avec GiedRé (pas tout à fait la même ambiance, convenons-en). Ensuite, parce que, comme souvent, les premières écoutes étaient restées en plan, victimes de ce phénomène étrange : une (ou des) chanson qui nous laisse froid au premier contact, mais qui, bien des années plus tard et avec une autre perspective, se révèle être géniale.



Bref, GaBLé, c'est une longue et riche aventure commencée au milieu des années 2000 regroupée en version concentrée dans cette compilation de onze morceaux captés live lors de l'édition 2024 du festival Les Rockomotives de Vendôme. Et quel meilleur point d'entrée que le live pour juger de la qualité d'un artiste ? Sur scène, impossible de tricher (ou alors juste un petit peu), et avec ce témoignage, on perçoit de suite la complicité entre les trois musiciens, accompagnés à cette occasion d'un joueur de basson et d'une flûte traversière. Notamment le chant, souvent en mode ping-pong, qui s'ajoute à cette impression de conversation musicale permanente et à ce dynamisme. Le plaisir qu'ils prennent est palpable lorsqu'ils livrent leurs morceaux de pop-rock électronique bariolés, tour à tour féériques et inquiétants, caractérisés par des ondes en dents de scie irrégulières, exactement comme cette manière maladive d'écrire leur sobriquet et leurs chansons.



À l'écoute de ce live, GaBLé me fait terriblement penser au côté dada et cabaret loufoque de BBCC (le chant n'est pas loin de celui d'Adrien), mais aussi à celui joyeusement foutraque de Chocolat Billy. Comment aurais-je pu ne pas succomber à ce disque ? Inutile de vous dire que j'aurais aimé assister à ce concert aux Rockomotives. Seul mystère restant : pourquoi diable s'adresser en anglais à un public français sur "WHo TeLLS You". Quelqu'un m'explique ?

Ted

Publié dans le Mag #67