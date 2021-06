Il a fallu que je reçoive un mail d'un membre de Fuzz Theory entre les deux confinements pour me pencher sur ce trio d'Orléans. Je m'attendais à du punk rock ou à un groupe de fuzz, et je me suis retrouvé à passer en boucle Track & eat, disque de rock par excellence. Du coup, je me suis dit que ça pourrait t'intéresser d'en savoir un peu plus. C'est parti !

Salut Fuzz Theory. Je pense qu'une petite présentation s'impose pour nos lecteurs : pouvez-vous nous en dire plus sur l'origine du groupe, le background des musiciens, vos influences, et votre projet musical principal ?

Antoine (basse) : On a commencé à répéter avec Nico en 2016, Nico à la batterie et moi à la basse, et en décembre 2016, Nico a rencontré Louis à un concert de Speed Jesus. Nico cherchait le Dave Grohl d'Orléans et Louis s'est tout de suite présenté comme tel ! Les répètes ont démarré 5 jours après, le temps que nos oreilles arrêtent de saigner après le concert de Speed Jesus ! On a pris le temps de se connaître, Louis avait pratiqué la batterie avec Palette Europe, Nico avec les Gravity Slaves et Broken Roses et moi avec Mismeasure of Man. Premier concert de Fuzz Theory le 22 avril 2017 à Orléans avec Heavy Heart et Attention du Canada. Nos influences sont diverses et variées mais finalement dans la même veine : Death from Above, Them Crooked Vulture, Royal Blood, RATM , QOTSA , Foo Fighters, Grauss Boutique, Love Computers, Burning Heads, At the Drive-In, Unsane etc. Nico venait d'un milieu plutôt punk, Louis plutôt pop indé et moi du hardcore et l'idée c'était de s'orienter vers un style plus stoner, plus mélodique et garder une vision large de ce qu'on pouvait faire sans s'enfermer dans un style trop catalogué tout en gardant la sensibilité de chacun.



Après un premier maxi en 2018, vous présentez votre premier album qui sort notamment via Opposite Prod, le label des Burning Heads : était-ce une évidence de collaborer avec eux ? Orléans, ville du néant, mais Orléans définitivement ville rock ?

Nico (guitare/chant) : Dans la mesure où, à Orléans, tout s'est globalement connecté dans le Rock'N'Roll autour des Burning Heads, que les salles de répète et camions de tournée se sont pas mal prêtés de gauche à droite, PP&M et Opposite Prod sont finalement devenus une seule et même entité, chapeautée par notre bon vieux pote Boris, pour qui on fait les barmen quand on n'est pas programmé. Autant dire que tout tourne pour nous sur Orléans autour de Opposite / PP&M. C'est l'asso la plus active de la ville pour l'actu Rock'N'Roll et Punk HxC et donc incontournable. Il y a longtemps qu'on n'a pas été au club de reggae du coin, mais oui Orléans ville du néant, en revanche grosse production de rockeurs et de groupes qui ont écrit l'histoire dans la ville : NDE, Keneda, DDT , Def Daf, Détective, les Fly's Fuckers etc.



Votre style oscille entre punk et stoner, le tout saupoudré de sonorités pop et fusion à la RATM . Vous alternez également chansons chantées dans des formats rock "classiques" et des titres avec de longues plages instrumentales : mélanger les styles est-il pour vous une façon de ne pas s'enfermer dans un créneau unique et de ne pas vous cantonner à une "scène" ?

Louis (batterie) : Bah oui !

Nico : C'est un peu la liberté qu'on s'offre dans nos choix de compositions. Ce n'est pas évident à tenir parce qu'on nous rappelle souvent que nous ne sommes pas dans un style bien défini. On savait d'emblée par expérience que ne pas pouvoir cataloguer notre groupe dans une case serait compliqué, mais nous l'assumons ! Nous sommes un groupe trop métal pour la case pop, trop pop pour la case métal, trop punk pour la case stoner et trop stoner pour la case punk, et trop reggae pour la case hip hop (rires).



La scène stoner power rock est bien représentée dans l'Hexagone et le style a le vent en poupe. Malgré votre jeune âge, vous avez déjà des connections avec des groupes français ou étrangers avec qui vous avez des affinités ? Vous préférez vous retrouver dans des soirées 100 % stoner ou bien dans des plans avec des groupes aux styles plus ou moins éloignés du vôtre ?

Antoine : Bien sûr, les rencontres qu'on a pu faire au travers de nos dates de concert nous ont permis de côtoyer quelques super groupes pour lesquels on a un profond respect : The Eternal Youth, Young Harts, 7 Weeks, Guerilla Poubelle, Bien à Toi, Junior Rodriguez, Dirty Fonzy, Youth Avoiders, Rebel Assholes , Welcome Noise, Red Sun Acatama, Over The Top, etc...

Louis : Nous sommes éclectiques, et ouverts à toutes propositions.

Nico : Louis est du genre à avoir une serviette jaune quand il va au bain turc. Globalement on se sent assez à l'aise que ça soit une soirée métal ou plus rock indé, et la diversité de nos compos nous permet d'adapter nos sets.



En bons technocrates de l'indépendant, vous sortez votre album en plein confinement. Timing parfait et idéal pour défendre et promouvoir l'album sur scène ! Trêve de plaisanterie : pourquoi ne pas avoir décidé de décaler la sortie du disque pour vous permettre de faire coïncider sa sortie avec une éventuelle reprise des concerts ?

Nico : On a eu peur de mourir avant ! On a bossé sur cet album depuis plus de 2 ans, l'ingé son avec qui on devait faire le mix de l'album nous a fait un infarctus suivi d'un triple pontage coronarien qui avait déjà impacté le délai de sortie de cet album. Et aussi pour éviter de sortir 2 albums différents en même temps post confinement !! Nous avons fait une étude de marché quelque peu douteuse et de façon inévitable nous avons décidé de le sortir ! Plus sérieusement ça nous a aussi permis de nous accrocher à quelque chose de concret pendant toute cette période de merde.

Antoine : Finalement le fait de devoir rester chez soi nous a aussi permis de pouvoir passer beaucoup de temps sur la promo de l'album, je ne suis pas certain que nous y aurions consacré autant de temps dans une situation "normale".



Track & eat est le titre de l'album : subtil jeu de mots les gars, félicitations. En hommage aux fumeurs et anciens fumeurs de ouinj de Bou DC ? De quoi parlent vos chansons pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec l'anglais ?

Antoine : Je ne vois pas du tout de quoi tu parles à Bou DC. ! On a décidé d'inventer des titres bien douteux de maladies d'origines ORL, ça nous faisait marrer et en plus ça justifie nos voix nasillardes et rocailleuses.

Nico : Chaque chanson a une histoire, on a quelques chansons qui parlent d'écologie : "Stone age logan" : réflexion sur le monde qu'on laisse à nos enfants, "Global warming" qui parle d'elle-même, "ONU" qui parle plutôt de la politique d'immigration européenne voire anglaise, "Let's share" qui est un appel au partage face à la misère humaine en bas de chez nous, "Rubber" sur un cambriolage chez moi qui retarde de 2 ans la sortie de l'album à cause d'un vol de disque dur ! On compose nos chansons comme des films : une histoire, une époque, un sujet !



Et cette pochette, elle sort d'où ?

C'est notre très talentueux pote Yann Yzi qui a fait le job, en partant de bribes d'idées que nous lui avions soumises. Les petits curieux verront le lien entre la pochette de l'EP et celle de l'album !



L'album comporte douze titres dont une cover punk de "Maniac", mais plus lourde que celle proposée en son temps par Hateful Monday, et un titre chanté en français, "Ma mère disait", : explications de ces deux choix ?

Louis : Pour "Maniac", chanson pop qui accroche et je suis super fan des chaussettes de la nana dans le clip. Un côté vintage sympa dans le morceau qui est plutôt agréable à jouer ! C'est un peu une tradition dans le punk orléanais de reprendre une vieillerie et d'en faire une version rock !

Nico : "Ma mère disait", les paroles sont celles d'une chanson traditionnelle française. On voulait éviter de faire du punk trop classique pour sortir de ce qu'on a déjà pratiqué et faire un petit clin d'œil à un groupe orléanais qui chantait en français : Keneda.



Vous allez penser que je fais une fixette avec les Burning , c'est pourtant le cas, mais la biographie Hey You! vient de sortir, et en parcourant ce pavé, c'est toute l'histoire du rock indépendant en France qui est décrite. Même si vous avez des influences américaines, ce groupe, comme d'autres en France, par son parcours et son activisme, guide-t-il intentionnellement, ou pas, la façon de voir et de faire les choses pour faire avancer le groupe ?

Antoine : On a grandi sous l'influence et l'exemple que nous montraient les Burning Heads, j'ai fait mon premier concert des BH à 11 ans dans un skate park avec Unlogistic, un truc de dingue quand t'es gosse ! Donc forcément les chiens ne font pas des chats !

Nico : Pour avoir joué sur le premier album Opposite des BH au didjeridoo et au saxo, j'ai appris qu'on pouvait évoluer dans un style sans se mettre des œillères. Ils ont été capables de faire un album reggae/dub tout en restant punk dans l'intention. A partir de là, tu comprends que tu peux ouvrir toutes les frontières de styles musicaux tout en t'appropriant ton identité artistique. J'ai été, pendant quelques années, voisin de quartier de Samprass (nd GdC : Pierre, l'ancien chanteur des Burning ) et j'ai beaucoup appris à ses côtés, notamment pendant les séances d'enregistrements de Brokken Roses, sur une façon de faire très punk orléanaise ... mais efficace.

Louis : Je n'étais pas né !



Si on vous autorise à dépasser le kilomètre du confinement le temps d'une activité physique d'une heure par jour, que va-t-il se passer pour Fuzz Theory en 2021 ?

Nico : Je reste chez moi, je jardine (rires).

Antoine : On va chercher des dates et essayer de promouvoir et de défendre au mieux notre album, bref envoyer la purée partout où on voudra de nous, si possible avec des copains. On a 300 vinyles à vendre avant de pouvoir engager le prochain !



Tribune libre pour terminer : un truc à rajouter ?

Louis : Faites du sport et préparez vous à foutre des coups de pompes quand tout ça sera terminé. Soyez prêts, soyez chauds !

Antoine : Faites-vous plaisir et à vos proches, l'album n'est qu'à 15 balles, ça fait un super cadeau de Noël !

Nico : Portez-vous bien la East Coast ! On arrive bientôt !

Merci aux musiciens de Fuzz Theory, salutations distinguées à Boris PP&M et à l'équipe d'Opposite Prod.

gui de champi