Un jeune groupe de rock qui écrit un titre intitulé "Fury road" et qui ne se prend pas la tête en cherchant un nom de groupe... Hmm, et si c'était Fury Road ? Après tout, ils aiment les bagnoles, les USA et Mad Max (pour le dernier, c'est moins sûr à l'écoute, mais je prends le pari sans trop de risque au vu du clip du morceau éponyme). Et une fois qu'on a presque 10 titres et donc un album, il lui faudrait un nom ? Allez, ce sera Fury road ! Un peu répétitif, mais pas totalement idiot quand il faut se faire un nom. Une jolie caisse qui vole au cœur d'un block, l'imagerie est raccord avec le son, c'est carrément ricain et ça fait du bien de se dire qu'on peut vivre à Alès et s'offrir un trip rien que par la musique. Un peu old school parfois, mais sans tomber dans le vintage car ça sonne toujours juste, le quatuor varie les rythmes et les ambiances et a clairement un faible pour les prénoms, les deux meilleurs titres, selon moi, étant sans conteste "Jimmy" et "Charlie". Le premier, particulièrement bien charpenté, est envoutant, les parties claires, le riffing, le chant, tout est impeccable et fonctionne encore mieux que l'ultra énergique étendard "Fury road". Le second est un hommage endiablé aux Rolling Stones et à leur batteur qui a rejoint le paradis. On peut aussi ajouter la touchante ballade "Ella", placée en bout de route d'un opus qui se fait alors moins furieux.

Oli

Publié dans le Mag #69