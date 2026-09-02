Voilà plus de 10 ans que Bob Boilen, musicien et journaliste à la National Public Radio de Washington, a créé les Tiny Desk. Il s'agit d'un format de concert très spécial : Bob met à la disposition des artistes son bureau pour un concert sauvage et brut. Le Zinor a décidé d'importer ce concept pour deux soirées spéciales : les Fury Desk.

Fury Desk au Zinor : Blind Ambition Fury Desk au Zinor : Regrets Le temps de deux soirées, les bureaux du Zinor se sont transformés en salle de concert pour 60 passionnés, qui ont répondu présent à l'appel de la musique en pleine semaine. Nous avons eu le plaisir d'assister au deuxième Fury Desk, avec les Allemands de Blind Ambition en première partie et les Anglais de Regrets en tête d'affiche. Ces derniers venaient défendre leur dernier album, l'excellent XL, que je vous conseille vivement.



La promiscuité et cette proximité avec les artistes créent une ambiance électrique incroyable. Un pur moment de bonheur. Les deux groupes nous ont percutés avec leur hardcore énergique. Très vite, la frontière entre spectateurs et artistes est devenue extrêmement floue. Plus de distinction entre la scène et la salle : les pieds et les poings volent dans toutes les directions, des slams s'improvisent dans les 25 mètres carrés du lieu. Une forme de magie opère. Les prestations des deux groupes étaient parfaites, pleines d'énergie, de rage et de cette violence cathartique propre au hardcore. On notera que Regrets en live est un immanquable, à la hauteur de leur excellent album qui vient de sortir !



On a hâte de revoir des concerts aussi intimistes que celui-ci.

Merci au Zinor et à Max pour cette belle soirée.