Desire paths Good-for-nothing Woke up before crash Been there, done that How do u feel ? Crumbs First comes crush Dog & pony show Cookie time Cat paws Softy jive Double whammy Rising waters

Formé en duo et basé en Occitanie, Fun Fun Funeral était initialement constitué du français Clément Sbaffe (Satellite Jockey) et du britannique Dean Spacer (House Of John Player). Ensemble, ils ont écrit puis sorti en 2017 un 5-titres intitulé Chin up !, puis enregistré un premier album en partie dans une chapelle près des côtes anglaises, lancé en 2019 sous le nom Everything is ok. Quelques années plus tard, le duo se sépare, mais Fun Fun Funeral survit en devenant le projet solo de Clément. En février 2024, le deuxième album, Shake up the humdrum, débarque sur les Internets et dans les bonnes distros via l'éclectique label rémois Araki Records. Avouons que le nom de l'artiste est drôlement top, mais sa musique l'est tout autant, si ce n'est davantage. On n'a jamais vu une aussi belle adéquation entre les deux.



Fun Fun Funeral s'est vu décrire comme de la freak pop, ou bien encore de la weird pop, terme pour désigner une sorte de pop-folk lo-fi haute en couleurs et totalement décalée. Je crois que je n'aurais pas dit mieux, tant la musique de Clément me fait l'effet d'une cour de récréation envahie de bambins surexcités expérimentant des instruments... Bon, j'exagère excessivement, car le fondateur de ce projet est un musicien aguerri et pas si insouciant que ça, mais son œuvre est un écho à l'enfance. Enregistré à la maison dans le Lot, Shake up the humdrum, c'est 13 titres qui font "boum" dans nos cœurs, qui "secouent notre quotidien", pour reprendre la traduction française du nom de l'album.



Musicalement parlant, ce dernier se matérialise par des explorations à base de rythmiques souvent dynamiques et exotiques, parfois programmées, de claviers qui partent dans tous les sens (nappes, oscillations, effets divers...), de guitares délicates et dissonantes, le tout chanté par des voix perchées ou bouffées par tous les effets se trouvant sous la main de son créateur. Cet art naïf, qui ne sombre pas dans la facilité, prend une certaine forme de psychédélisme zinzin, comme ont pu le faire par moments des formations aussi variées (et pas forcément proche du style de Fun Fun Funeral) que Vampire Weekend, Animal Collective, Dirty Projectors, ou plus proche de chez nous avec Clara Clara et François Virot, avec qui Clément a déjà bossé par ailleurs.



Dans ce "melting pop", les volutes mélodiques de Shake up the humdrum nous inondent les yeux d'étoiles et de confettis et nous invitent dans un monde imaginaire à effectuer des mouvements cadencés avec un large sourire sur le visage. Un coup de force et un antidote à diffuser dans toutes les oreilles, surtout celles de vos enfants, pour combattre la morosité ambiante de ce monde de merde.