Mikey Carnevale (chant, guitare), Richard Dotson (basse) et Adam Lomnitzer (batterie) montent un groupe début 2012 alors qu'ils sont au lycée, un groupe qu'ils pensent sans lendemain car la fac va les séparer. Lors des vacances de Noël, ils remettent ça pour un petit concert. Un show auquel assiste un mec qui leur demande de signer sur son petit label local Postmark Records. Le trio bosse donc bien davantage et enchaîne 2 EPs et un LP éponyme dans l'année 2013, la suivante, ils partagent un split avec Death Lens, enregistrent deux nouveaux morceaux et se font remarquer par Dangerbird Records, un label un peu plus gros où l'on trouve Minus the Bear. Ils enregistrent alors avec le chanteur de Fidlar un You are going to hate this qui reste cantonné à la Californie. Changement de batteur avec l'arrivée de Marc Finn et changement de dimension avec la signature chez Epitaph qui va propulser le trio à la conquête du monde, l'occasion pour eux de prendre en renfort un autre guitariste à temps complet en la personne de Jordan Clark. C'est donc à quatre qu'ils peaufinent Hypochondriac (de nouveau avec Zac Carper), un album de punk rock sans prise de tête qui pourrait être un nouvel étalon tant certaines compositions sont tubesques.

Oli