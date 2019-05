Tell Me Why I'm Okay Crutch Broken Brain Whatever Over It Me and We and I Goodbyes Pills No Place Like (Not Being) Home Hold Me Down Alone

Inspiration punk, natifs de Californie, accrocheurs, on peut les décrire comme des rejetons de Green Day. Mélodies puissantes et sens inné de la chanson pop, ils peuvent être comparés à des combos venus de l'autre côté de l'Atlantique comme The Fratellis ou Supergrass. Distorsions soignées et voix douce assez sucrée capable de t'embarquer en quelques secondes, tu peux les comparer à Radish ou Weezer. Album rempli de tubes immédiats à l'écriture en prise avec les soucis de teenager et un sens certain du clin d'œil ("I used to like Fidlar" entâme "Whatever") et les voilà comparables à Ash. La liste pourrait se poursuivre à condition de trouver d'autres combos qui ont été capables de marquer durablement les esprits avec des titres simples mais ô combien efficaces sans pour autant ne pas être dénués d'honnêteté.



Seul bémol à cette avalanche de louanges, la toute relative faiblesse de la fin de l'album où l'on trouve "No place like (not being) home" avec une influence ska qui sonne comme un petit hommage à Rancid et "Alone" une ballade sympa mais sans plus que Mikey Carnevale aurait pu garder pour ses shows en solo. Si ces titres apparaissent "faibles" c'est qu'auparavant The Frights a sorti l'artillerie lourde avec une série de compositions aussi excellentes les unes que les autres : "Crutch" (et son clip déliro-crado), "Whatever" (et son refrain entêtant), "Over it" (et son clip déliro-mantique), "Me and we and I" (et son clip déliro-sanglant), "Goodbyes" (et son orgue). Pas moins de 5 hits absolus, accompagnés de titres bien cools ("Broken brain", "Pills", "Hold me down"), ça donne un album de rock rempli d'énergie et de bonnes ondes. Ça fait du bien et ça vaut donc un bon paquet de médocs !

Oli