Sorti en mai, SIRH est un album qui fait vibrer des sonorités que l'on trouve en sillonnant le bassin méditerranéen. Quatre artistes poly-instrumentistes ont fait cette expérience : Frédéric D. Oberland , Grégory Dargent, Tony Elieh et Wassim Halal.



Frédéric D. Oberland mène depuis plus de dix ans le collectif Oiseaux-Tempête qui chemine entre rock d'avant garde, musique électro et free jazz. Il est le fondateur des groupes le Réveil des Topiques et Foudre!. Dans cette album, il vient poser sa voix mais aussi jouer du synthé, du saxophone ou encore de la guitare électrique.



Grégory Dargent joue et/ou compose en s'aventurant dans les musiques improvisées ou de transe, le jazz, la pop, les sons électro ou même la chanson française. Musicalement, il apporte à cet opus son jeu à la guitare électrique, au oud ou au synthé.



Tony Elieh est un pionner du rock et de la musique expérimentale au Liban. Il est membre fondateur de The Scrambled Eggs. En collaborant avec des groupes comme Karkhana, Calamita et Wormholes Electric, il a développé ses compétences en matière de basse. C'est cela qu'il apporte aujourd'hui au quatuor.



Wassim Halal est aussi un artiste complet. On peut le retrouver chez Polyphèmel jouant et composant de la musique contemporaine populaire. Sous d'autres projets, il s'illustre en jouant des musiques improvisées des Balkans. Dans ce projet, il apporte tout son savoir faire de percussionniste en jouant tour à tour du darbouka, du bendir et autres percussions.



SIRH démarre par "Oui jaa'aa". Après un appel au darbouka, c'est le morceau le plus long de l'album (09'49) qui démarre. Une sauterelle semble sauter inlassablement sur les deux mêmes touches du synthé. Un petit jeu qui interroge sur les trente premières secondes. Les percussions nous sortent de cette danse hypnotique. Les sons électros nous saisissent pour nous emmener vers une autre transe. Petit à petit, les instruments se superposent en mille-feuille. Le chaos s'installe magnifiquement. C'est alors que le saxophone de Frédéric D.Oberland surgit dans la nuit pour nous ramener à la maison.



"Enuma ellis" possède dès les premiers instants un parfum venu de Méditerranée. Le oud et le darbouka se répondent et posent un morceau lent doté d'une mélodie plus classique. La guitare électrique vient se mêler à ce paysage. Elle est lancinante et il est facile de se laisser entraîner par sa complainte. Cette fois-ci, ce sont les percussions qui mettent un coup d'accélérateur sur la fin. Une griffe pour sortir d'un rêve. Un mal pour un bien puisque le morceau suivant, "You got a light", nous plonge dans un nouveau songe entre guitare et saxophone.



"Ohmshlag (quake tango)" est un virage à 90°. Après quelques tintements de métaux, d'étranges sonorités électro prennent le dessus. Il faudra attendre la bonne moitié du morceau pour qu'une guitare électrique vienne se faire entendre. Pendant ce temps, les percussions maintiennent le tempo haut. L'entrée en matière de "Babel cedex" est plus calme. Cela n'est que de courte durée. La composition part finalement sur des territoires free. Frédéric D.Oberland en profite pour sortir une nouvelle fois son saxophone sauvage.



Le quatuor cherche à nouveau le décalage avec "Black powder". La piste commence par quelques notes lentes au synthé. Ensuite, une guitare électrique vient poser sa mélodie mélancolique. Un morceau qui donne une impression hachée, volontairement désarticulée. Cette intention si particulière est sans doute ce qui donne au titre tout son relief.Le quatuor finit sur une nouvelle folie. Véritable repère dans le noir, la guitare s'attache à un exercice simple. Le darbouka multiplie les appels. C'est ensuite une myriade de sons électroniques qui s'épousent pour nous emporter définitivement.

Julien

Publié dans le Mag #61