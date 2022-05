Frédéric D.Oberland. Le blase vous dira-t-il quelque chose ? Photographe à ses heures, ce multi instrumentaliste est co-fondateur du label Nahal Recordings et des groupes Oiseaux-Tempête, Le Réveil des Tropiques et Foudre !. Il mène en parallèle un parcours solo qui compte trois albums studios. Le petit dernier de la famille a vu le jour en juillet dernier et porte le nom de Même soleil.



"Augures" fait une entrée mystique. Des boucles sonores sinuent dans le fond. Hypnotisé, le cerveau n'a plus qu'à écouter les instruments se répondre. Les cuivres font une mélodie qui pousse à s'enfoncer dans le rêve, oublier le temps. Simplement se laisser guider vers le chant des oiseaux qui habitent la fin du morceau (sans la tempête). "Quatre épaves d'acier" tourne encore lentement des sons synthétiques à l'infini favorables à l'élévation pour se terminer dans un brouhaha de prières indiennes. Cette fin est reprise sur "En cercle immergé" en superposant à cela des discours de PDG mettant le monde en laisse. Les extraits de déclarations d'Elon Musk et de Jeff Besos bourdonnent jusqu'à créer la confusion. "Un feu rebelle" se construit autour de la guitare de Frédéric D.Oberland. Rapidement, l'ambiance se fait plus sombre. L'instrument semble d'abord résonner dans les espaces avant que quelques vrombissements viennent ajouter du corps. Le morceau gagne en intensité crescendo et la menace grandit. Les sons électro cheminent sur "Ravages" et ramènent la tranquillité à bord du navire. Comme le premier morceau, "A notre nuit" culmine à plus de dix minutes. Le caractère hypnotique revient habiter la musique. Dans la folie de la transe sortent les cuivres. Dominants, ils montrent un cap halluciné. Pour que le soleil se couche, les mêmes instruments se mettent à nu dans une dernière minute émouvante.



La musique de Frédéric D.Oberland est un voyage. Le mieux, c'est sans doute de s'allonger, de fermer les yeux et de se laisser porter sans jamais laisser le rideau se lever.

Julien