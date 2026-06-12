Fred Lefranc est connu pour son travail pour les autres, puis il y a cette bascule : passer de l'ombre à une forme de lumière, pas par ego, mais par nécessité. Il le dit très bien, la lumière ne l'attire pas, après des années à mixer des concerts, il a fini par apprécier que le public ne fasse pas attention à lui. Sortir ses propres titres, c'est autre chose. Sa pochette, le visage dans la pénombre, dit exactement ça : un passage partiel vers la lumière. Et cet EP c'est exactement cela, un quarantenaire qui se dévoile... mais pas trop. Je l'écoute avec une petite appréhension au départ : « OK, il est excellent pour les autres... mais, est-ce que ça tient quand il est seul au centre ? » Et puis les mots et les mélodies font le travail. Ça s'installe, ça te happe, ça te suit. Le disque a ce truc rare, des mélodies familières sans jamais basculer dans la redite ou la soupe. C'est accrocheur, entêtant, et en même temps finement désabusé, au sens noble. Celui qui n'essaie pas de faire semblant d'aller bien.



Après la première écoute, je me dis : « Un côté Miossec/Gainsbourg assez sympa... mélodies catchy... basse qui groove... cordes... tout est bien amené. » Côté comparaisons, l'EP évoque donc à la fois Gainsbourg, Miossec et Tue-Loup pour la vulnérabilité, parce que certains titres ont cette façon de s'exposer sans s'épancher, avec des textes à la limite du désabusé. Certains arrangements font également penser à Benjamin Biolay, mais celui des débuts, quand il était vrai et balbutiant (même s'il est évident que ce ne doit pas être sa comparaison favorite). Mais ce jeu de références, au fond, dessine une carte très claire. Ce disque se tient dans une tradition de chanson adulte, pas coincée, mais attentive au texte, au timbre, à la tension émotionnelle. Ce qui me frappe surtout, c'est l'équilibre. Cela accroche, ça se retient. La basse a du corps. Les cordes ne font pas "joli", elles racontent. Il y a parfois une pointe de french touch dans certains arrangements, pas la variété qui se maquille en électro, plutôt cette intelligence d'aller à contre-sens du confort attendu, de faire glisser la chanson sur une autre texture. Et surtout, il y a ce goût du clair-obscur, pas besoin d'éclairer chaque recoin pour que ça brille. Au contraire. Les zones d'ombre donnent du relief. Ça respire. Ça vit.



Et puis, vient ce moment précis, celui où tu arrêtes d'analyser et où tu sais à la fin de l'EP, avec le climax "Venus putain", qu'il s'est passé quelque chose. Parce que Fred ne cherche pas à séduire, mais plutôt faire en sorte que ses mélodies finissent par te tenir. C'est un disque qui ne te force pas la main, il t'attrape au collet à l'usure, par la sincérité, par ces mélodies qui s'incrustent, par cette vulnérabilité tenue, jamais exhibée. Fred Lefranc passe sa vie à faire sonner les autres. Là, il s'autorise à exister.

JC

Publié dans le Mag #69