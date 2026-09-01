Emmené par Max Genouel (chant - guitare) et Hugo Deviers (batterie), The Freaky Buds est un projet blues qui sort un premier album en 2021. Après avoir puisé son énergie dans un road trip californien, les musiciens se sont arrêtés au Greaseland Studio. Accompagnés par Kid Andersen pour l'enregistrement et la production, le duo a sorti son nouvel opus en octobre : Western smoke.



Dès l'ouverture de l'album, on sent un grain particulier. Celui d'un blues qui se prend à la source, à l'image de "She's nineteen years old" empruntée pour une reprise vibrante à Muddy Waters. Le travail de Kid Andersen permet d'aboutir à des ambiances contrastées. La formule old school du blues est soutenue par la présence quasi permanente d'un très bon jeu à l'harmonica. Le tempo lent de "Struggling and suffling" peut s'opposer au groovy que l'on retrouve sur "Mud on my kness". Chaque album de blues digne de ce nom doit aussi avoir ses moments de solo de guitare. Kid Andersen passe à la guitare pour nous proposer une belle échappée sur la fin de "Guilty". Enfin, il y a dans Western smoke cette petite touche de modernité avec des moments de saturation. "I lost my crown" rappelle l'énergie de The Black Keys.



Les paroles sont fidèles au style blues. Au fil de l'album, nous avons l'histoire d'un homme emprisonné injustement ("Struggling & shuffling"), le témoignage d'une époque saturée de bruit et d'angoisse ("The freeloader"), l'addiction et la solitude ("Devil's night") ou encore le souvenir d'un amour disparu ("I've lost my crow"). En tous les cas, Western smoke est réalisé sans tambours ni trompettes. Sa sincérité et son authenticité sont ses qualités majeures.

Julien



Publié dans le Mag #71