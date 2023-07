Inner world peace, le nouvel album de Frankie Cosmos sorti en octobre dernier chez Sub Pop et distribué en France par Modulor, a ce petit quelque chose de salvateur. Composées par celle qui est à l'origine de ce projet musical, Greta Kline (la fille des acteurs Kevin Kline et Phoebe Cates), et sculptées avec son groupe suite à un long hiatus pandémique, ces 15 chansons ont été fortement influencées par le rock indé des 80's, le folk-rock et la pop 70's avec, en sus, un goût prononcé pour l'ambient et le psychédélisme. C'est, d'après la formation, ce qui a aidé à forger le son de ce Inner world peace et son équilibre. Le mélange doit être tellement bien réalisé que quand on l'écoute, aucun de ces styles ne saute ni aux oreilles, ni ne prédomine. Ceci dit, on peut effectivement soupçonner ci et là quelques détours vers le psychédélisme dans "Fragments" ou vers la folk-rock dans "One year stand". Mais, de manière générale, notre ressenti nous dirige plutôt vers de l'indie-pop lo-fi des plus classiques, avec un son ultra moderne conçu par Nate Mendelsohn et Katie Von Schleicher au studio Figure 8 Recording à Brooklyn, là d'où est originaire Frankie Cosmos.



Ce nouvel album est lumineux et acidulé lorsqu'on le parcourt, car il est jonché de bout en bout de happy songs concises et attachantes. Je ne sais pas si c'est l'effet New-York ou quoi, mais ça me rappelle un peu l'esprit de Nada Surf ou plus récemment d'Air Waves (avec qui Greta a collaboré sur son The dance), cette façon de trouver la mélodie et le mot juste, sans détours, touchant directement au cœur. Et ce qui est assez impressionnant chez Frankie Cosmos, c'est son penchant à être un véritable bourreau de travail depuis plus de 10 ans avec une tripotée de disques à la clé (18 albums selon Discogs) majoritairement sortis en autoproduction, jusqu'à ce qu'ils signent pour Sub Pop en 2018 avec la sortie de Vessel. Tout est bon et soigné dans ce Inner world peace, c'en est même stupéfiant, mais ne boudons pas notre plaisir de recevoir encore des galettes de 15 plages de cette qualité là avec des morceaux aussi séduisants et variés qu'"Abigail", "Magnetic personality" ou encore "Empty heads".

Ted