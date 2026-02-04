Actif en solo depuis décembre 2003 avec Life behind the window, un premier album sorti sous le nom Double U, le songwriter montpelliérain Frank Rabeyrolles (ex-membre de Shaggy Hound, formation punk hardcore de Toulouse) a fait pas mal de chemin depuis, si l'on se réfère à la pelletée de couvertures d'albums, d'EPs et de singles présentés sur sa page Bandcamp. Curieusement, In conversations, son dernier LP sorti en début d'année (le jour de la Saint-Valentin !), ne s'y trouve pas. C'est son label, Araki Records, qui l'a mis à disposition via sa propre page. Tu peux également retrouver ses 12 nouveaux titres folk/pop lo-fi sur les plateformes de streaming. Vierge de l'univers musical de Frank, je le découvre donc via ce disque proposant 12 morceaux épris de liberté et de passion, entre mélancolies douces et feutrées, et petites divagations pop à la fois nostalgiques et oniriques dans lesquelles le glockenspiel n'est jamais loin. Les mélodies de Frank sortant de ses grattes acoustiques et électriques nous ramènent à une tonne d'artistes : ça peut aller du disque acoustique de In your honor de Foo Fighters jusqu'à l'univers de Jason Molina (Songs: Ohia), en passant par le monde fragile et mystérieux de Sparklehorse et la douceur de Bill Fay. Quasiment que des chanteurs morts, une occasion de souhaiter donc une longue vie à Frank Rabeyrolles.

Ted

Publié dans le Mag #67