Les deux volumes de Nous autres sortis à un mois d'écart à l'automne dernier marquent le retour de François Merlin dans notre terrier. Nous l'avions connu par le biais de son contemplatif Les magnifiques, une toile de fond sonore marquée par des influences post-rock, pop et la bande sonore cinématographique. C'est donc vingt titres au total regroupés de manière équilibrée (10 pour Nous autres I et 10 pour Nous autres II) que nous avons eu la chance de découvrir via un séduisant package fait maison en édition limitée/numérotée et graphiquement conçu par Dylan Cozian. Certains de ces morceaux ont d'ailleurs été composés à l'époque de celle de Les magnifiques, mais dans un tout autre contexte. En effet, ces nouveaux enregistrements réalisés sur une période de quatre ans ont été utilisés comme trame sonore pour un triptyque théâtral autour de l'autisme et de l'expérience de l'altérité. Trois spectacles poétiques sur l'univers de la différence ("Ma fille ne joue pas", "Atypiques" et "Cabane") proposés par la compagnie Les Eduls d'Emma Pasquer et joués essentiellement dans la région parisienne. Une mission qu'a rempli avec succès ce parisien d'origine normande qui ne laisse pas beaucoup fuiter d'information sur lui. Tout juste sait-on qu'il est documentaliste à la discothèque de Radio France et qu'il a fait une formation universitaire en musicologie à Rennes.



Les deux volumes présentés ne s'écoutent donc pas comme un album traditionnel, mais plutôt comme un tout conceptualisé où la musique sert un propos (en l'occurrence le spectacle vivant) malheureusement totalement absent ici. De fait, il faut faire sans et accepter de s'imprégner de cette œuvre composite mêlant musique d'ambiance, plages vocales et samples, titres instrumentaux apparentés souvent au post-rock à la fois calmes et tendus, ou pièces classiques de cordes et de cuivres. La liste n'est sûrement pas exhaustive, mais la création a le mérite d'être intelligemment nuancée et de proposer une couleur différente à chaque instant pour accompagner l'évolution de l'écriture de ces pièces de théâtre, mais aussi pour sensibiliser sur les troubles du comportement et de la communication d'une personne atteinte de cet handicap qu'est l'autisme. À l'instar d'une œuvre de musique classique, les différents mouvements sont respectés et magnifiquement exécutés, avec une sensibilité et une envie d'explorer chez François Merlin qui reste intacte (diversité musicale et de techniques d'enregistrements), et c'est ce qui nous rassure en quelque sorte à travers Nous autres. Bien qu'ils aient des liens entre eux (le morceau "Diagnostic" et ses différentes parties, par exemple), il paraît difficile de faire une distinction entre le volume I et II tant l'ensemble paraît cohérent de A à Z. Et c'est probablement pour cette raison que ce projet a eu des échos sur diverses rédactions dites mainstream telles que FIP et France Inter.



Pour terminer cette chronique, et ainsi prolonger cette expérience, sachez qu'un podcast de dix épisodes a été mis en ligne dans lequel on peut retrouver de nombreux témoignages recueillis lors de la tournée des spectacles. Et si cela peut sensibiliser davantage les personnes sur le sujet de l'autisme et des différences, alors François Merlin, son équipe, et celle de Les Eduls auront rempli leur dure quête. Rien que pour ça, on rend grâce à leur professionnalisme et au travail réalisé avec grand soin.

Ted

Publié dans le Mag #65