Dire que cet album est magnifique, il n'y a qu'un pas que je n'ose franchir. D'ailleurs, qu'est-ce qu'être magnifique ? Le musicien François Merlin en publie une définition sur la page Bandcamp de son nouveau disque : "qui est beau, vigoureux, qui a une belle attitude extérieure, une mise élégante. Qui est remarquable dans une activité, dans une attitude morale, intérieure". On s'aperçoit après avoir lu cela, que non seulement, le pas sera franchi, mais surtout que François Merlin est le personnage que joue J-P Belmondo dans le film "Les magnifiques" réalisé par Philippe de Broca en 1973. Un écrivain qui s'identifie au personnage principal de ses livres : un agent secret idéal rocambolesque... Tout s'explique enfin.

Le pas sera franchi car ce François Merlin sort ici une très belle œuvre instrumentale conçue et produite sur deux années, une bande son cinématographique très 70s à la fois romantique et gracieuse de 8 pistes dont chacune d'elle porte le nom d'un "Magnifique". Si tu aimes les ambiances pop et éthérées, ainsi que les titres contemplatifs s'acoquinant par moment avec le post-rock, ce disque est définitivement fait pour toi.

Ted