Il y a des albums qu'on attend, d'autres qu'on découvre par hasard, et puis il y a ceux qu'un attaché de presse pose sur la table avec ce petit sourire entendu : « JC, celui-là, tu vas aimer. » Autant dire que la méfiance monte d'un cran. Surtout quand on parle de rock progressif, territoire que je visite volontiers, mais où je ne plante pas toujours la tente Quechua. Et pourtant, bonne pioche.



Avec Sheeple, Franck Carducci signe un album ambitieux, dense et étonnamment accessible. Le disque assume pleinement ses racines 70's, ses longues respirations, ses changements d'atmosphères et ses arrangements amples, mais sans jamais se transformer en exercice réservé aux seuls initiés. Ici, la virtuosité reste au service des chansons. Les morceaux respirent, avancent et racontent quelque chose. Le thème central colle parfaitement à notre époque : conformisme, contrôle, polarisation des opinions, responsabilité individuelle. Rien de très léger sur le papier, mais Franck Carducci évite le piège du discours plombant. Il questionne plus qu'il n'assène, ce qui rend l'ensemble bien plus convaincant. Sheeple observe notre tendance à suivre le troupeau tout en étant persuadés d'être les seuls à penser librement. Vaste programme, et joli miroir tendu à nos certitudes.



Musicalement, l'album alterne moments énergiques, plages plus atmosphériques et passages presque cinématographiques. On pense parfois aux grandes heures du rock progressif classique, mais sans impression de copie conforme. Franck Carducci regarde dans le rétroviseur, oui, mais il garde les mains sur le volant. Parmi les titres qui marquent, "Sweet Cassandra" se détache clairement. Avec son inspiration mythologique, sa construction en plusieurs mouvements et son sens dramatique, le morceau résume bien la force du disque : ambitieux sans être pompeux, travaillé sans devenir froid. Ce qui surprend surtout, c'est la chaleur humaine qui traverse l'ensemble. À l'heure des productions trop lissées, Sheeple garde une vraie dimension organique. On sent le musicien, le conteur, mais aussi l'homme de scène, celui qui pense déjà ses morceaux comme une expérience à partager.



Sheeple ne révolutionne pas le rock progressif, mais il réussit quelque chose de plus rare : séduire au-delà de son cercle naturel. Une vraie bonne surprise, donc. Comme quoi, parfois, les RP ont raison. Et c'est peut être le meilleur signal qu'il peut donner à son roster.

JC

Publié dans le Mag #71