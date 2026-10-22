Il y a parfois des albums qui arrivent accompagnés d'une promesse : "Tu vas aimer." Dans le cas de Sheeple, le pari était risqué. Le rock progressif n'est pas forcément le chemin que nous empruntons le plus souvent, mais Franck Carducci a cette capacité à rendre le genre vivant, accessible et profondément humain. Entre réflexion sur notre époque, goût du spectacle et amour des grandes constructions musicales, le musicien livre un disque ambitieux qui refuse autant le conformisme qu'il dénonce. Nous avons échangé avec lui autour de la genèse deSheeple, de ses influences, de la scène et de cette liberté artistique qu'il défend depuis plus de quinze ans.

Sheeple donne l'impression d'être pensé comme un voyage complet plutôt qu'une simple collection de morceaux. C'était une volonté dès le départ ?

Ces chansons ont toutes été écrites pendant le confinement. Je ne les ai pas du tout pensées comme un album concept. Mais au bout d'un moment, force était de constater que ces morceaux avaient tous une espèce de fil conducteur. D'ailleurs, j'avais enregistré d'autres morceaux que j'ai finalement mis de côté car ils n'entraient pas dans le thème. Donc les morceaux ne sont pas reliés entre eux (a part la suite "Cassandra"), mais ils touchent tous de près ou de loin a des thèmes comme les certitudes, le sentiment de détenir la vérité, le jugement des autres, la manière dont on traite les gens qui ont des opinions opposées à la notre, les réactions que cela suscite, la manière dont on traite la planète aussi, et les réactions que cela génère de la part des gens qui agissent "mieux" que nous car leurs valeurs morales sont prétendument supérieures aux nôtres... Bref, ils parlent de notre tendance, volontaire ou non, a vouloir placer les gens dans l'une des deux cases "Bien" ou "Mal", car il est très perturbant d'accepter qu'il y a plein d'autres cases entre ces deux la, et que tout n'est pas toujours tout blanc ou tout noir... C'est plus simple de penser que "les autres" sont en fait juste des moutons qui agissent bêtement, sans réfléchir.



Tu explores beaucoup les notions de conformisme, de camps opposés et de pensée collective sur cet album. Tu avais besoin de mettre des mots sur ce climat devenu parfois étouffant ?

Comme Roger Waters dans The dark side of the moon parlait de "Nous et Eux", ici je parle plus précisément, de "Nous", ayant raison, et "Eux" ayant tort. "Nous" étant convaincus que nos valeurs morales sont supérieures, et donc, nous permettant de juger les autres et de les étiqueter. Il y a une forme de bien-pensance qui s'est étendue et presque normalisée aujourd'hui. Et comme "Nous" sommes si sûrs d'avoir raison, "Nous" nous autorisons à faire des choses que "Nous" justifions au nom de nos valeurs supérieures. Du coup, il devient presque impossible pour ceux qui ne sont pas d'accord ou qui désapprouvent de se faire entendre, et "Nous" nous sentons donc en droit de les ranger dans des cases, de les insulter et de les discréditer... Après tout, Ils ne sont que des moutons !



Le titre Sheeple est presque provocateur. Tu savais qu'il pouvait immédiatement susciter des réactions très fortes ?

Pour moi, ce mot illustre bien le fait que nous sommes tous le mouton de quelqu'un d'autre. Et nos certitudes, même si elles symbolisent "notre vérité" ne sont en fait que des opinions, totalement subjectives, aussi difficile à admettre que cela puisse paraître.



Tu as écrit une partie du disque pendant le confinement. Est-ce que cette période a profondément changé ta manière de composer ou simplement accentué des réflexions déjà présentes chez toi ?

Non, je ne pense pas. Ça a surtout influencé mes textes, mes réflexions... Mais je ne pense pas que ma manière de composer ait tellement changée.



Musicalement, Sheeple réussit à convoquer l'esprit du rock progressif classique tout en gardant un son très actuel. Comment évites-tu justement le piège du pastiche rétro ?

Je suis un grand fan du son du rock 70's, je ne m'en cache pas, je l'assume a 100%. J'aime le mellotron, les guitares 12 cordes, la basse mélodique avec un son medium sans pousser les infras... Certains diront sûrement que je sonne pastiche-rétro, ce n'est au final qu'une opinion parmi d'autres (rires).



Tu revendiques une musique plus organique et moins "parfaite" techniquement. Aujourd'hui, défendre l'imperfection humaine dans le rock devient presque un acte militant ?

Je ne recherche pas, ou en tout cas moins qu'avant, la "perfection musicale" qui est devenue un concept humainement obsolète depuis 2025 car l'IA a désormais largement dépassé ce que le commun des mortels est capable de produire en termes de création artistique, donc pour moi, vouloir perfectionner a tout prix une œuvre d'art n'a désormais plus de sens, car on ne pourra même pas prouver qu'elle n'a pas été générée par l'IA ou au moins, à l'aide de l'IA. Le talent créatif n'a désormais plus de valeur ajoutée, donc a quoi bon rechercher la perfection ? Je préfère privilégier l'authenticité, et tant pis pour moi si je suis has-been ! Au final, je fais juste ce que j'aime, ce que je ressens, de la manière la plus authentique possible.



On sent toujours chez toi cette recherche d'équilibre entre puissance et émotion. Est-ce quelque chose que tu travailles consciemment en studio ?

C'est probablement la conséquence d'avoir grandi aux sons de Genesis, Pink Floyd... des groupes qui ont un très grand sens de la nuance et de la dynamique. Sur ce nouvel album, je dirais que je reste un peu dans les mêmes recettes que mes précédents, donc un classic-rock influencé de heavy-blues et de sons très 70's que j'affectionne particulièrement. Il y a 2 ou 3 titres un peu plus "mainstream rock" à la "Slave to Rock 'n' Roll" et d'autres plus développés, plus prog diront certains...



"Sweet Cassandra" est probablement l'un des morceaux les plus fascinants du disque. Pourquoi cette figure mythologique continue-t-elle autant de te parler aujourd'hui ?

Cassandra, d'après la mythologie grecque, était princesse de Troie, fille de Priam et sœur d'Hector. Le dieu Apollon, lui avait offert le don de prévoir le futur de manière exact. Plus tard, lorsqu'elle refusa ses avances, il se vengeât en ajoutant une malédiction a son don. Oui, ses prédictions du futur seraient toujours exactes, mais personne ne la croira jamais. Ainsi, lorsqu'elle prévînt son frère, qu'il perdrait son combat contre Achille, il ne la crut pas et alla se battre quand même jusqu'à mourir, lorsqu'elle dit à son père que le cheval de bois abandonné sur la plage par les Grecs était un leurre et qu'il valait mieux le brûler, il ne la crut pas et amena le cheval dans la cité de Troie, ce qui entraînât sa destruction, etc... D'une certaine manière, Cassandra fut la première considérée comme ceux qu'on appelle aujourd'hui les conspirationnistes, a qui on attribue les théories du complot (sourires). La première partie raconte donc l'histoire de Cassandra et de sa malédiction. Cette histoire est racontée par "les autres" qui, évidemment, ne la croient pas. La seconde partie est un instrumental qui reprend le thème de Cassandra et symbolise le fait qu'elle est entrain de voyager dans le futur... Dans la troisième partie, qui clôture l'album, nous retrouvons Cassandra en 2019. Elle essaye de prévenir le monde qu'une pandémie va très bientôt mettre la planète à l'arrêt total. L'histoire est toujours racontée par "les autres" qui ne la croient toujours pas et la traitent de conspirationniste...



La structure du morceau est très cinématographique, presque comme une mini bande originale. Tu visualises des images quand tu composes ?

Non pas vraiment, c'est plutôt quand j'écris les textes que je me prends la tête à réfléchir longtemps sur des concepts. Pour la musique, j'avoue que ça me vient un peu tout seul, enfin, quand ça me vient !



Tes influences vont de David Gilmour à Jeff Beck ou Steve Vai. Qu'est-ce qui relie selon toi ces guitaristes malgré leurs univers très différents ?

Ce sont tous les trois des guitaristes que j'adore et qui, il me semble, on tous un grand respect les uns envers les autres. Cependant, je ne dirais pas que ce sont mes influences, car je ne suis probablement pas assez guitariste moi-même pour être seulement influencé par des guitaristes. Mes influences sont clairement Pink Floyd, Led Zeppelin, Supertramp...



Tu as partagé la scène avec des artistes extrêmement variés, de Sting à Steve Hackett ou Marillion. Qu'est-ce que ces expériences t'ont appris sur le métier de musicien ?

Ils m'ont appris qu'ils sont beaucoup trop rares, et qu'il faut savoir les apprécier à 200%. Ce sont les moments de vie qui passent le plus vite !



Steve Hackett t'a encouragé très tôt à faire un album "pour toi d'abord". Cette phrase continue encore de guider ta manière de travailler aujourd'hui ?

Tout à fait. Même si au septième album, il y a forcement d'autres objectifs que juste se faire plaisir à faire un album. Mais je suis toujours très reconnaissant envers Steve pour ces conseils et sa bienveillance. C'est effectivement lui qui m'a dit, au moment de mon premier album, de le faire avant tout pour moi, égoïstement. De cette manière, si l'album marche on est content, si il ne marche pas, on est quand même contents puisqu'on l'a fait avant tout pour soi !



Tes concerts possèdent une vraie dimension théâtrale. À quel moment as-tu compris qu'un live devait être plus qu'un simple enchaînement de chansons ?

J'ai toujours pensé que si un groupe en live reproduit seulement l'album note pour note, aussi bons musiciens soient-ils, alors les gens sont mieux à l'écouter confortablement installés dans leur canapé ! Si on espère que des gens vont se déplacer jusqu'à une salle de concert, acheter un ticket,... il faut leur donner plus que seulement la musique. Tous les groupes qui m'ont fait rêver plus jeune avaient développé un univers visuel unique et envoûtant. Pink Floyd, Genesis, Alice Cooper...



Tu sembles accorder énormément d'importance à l'expérience globale du public. Est-ce que le spectacle live reste finalement le cœur de ton projet ?

J'ai toujours dit que, pour moi, faire des albums est juste une excuse pour pouvoir partir en tournée. C'était peut-être un tout petit peu exagéré, mais en tous cas, c'est de plus en plus vrai avec le temps qui passe !



La pochette de Sheeple joue avec l'absurde et l'autodérision. L'humour est-il indispensable pour éviter que le propos devienne trop sombre ?

La pochette est basée sur une photo du "Old Man of Storr" en Écosse, prise par mon ami Stéphane Pilli. La photo a ensuite été modifiée, éditée, par la talentueuse Kristine Clason. Le personnage principal est un mouton qui m'a volé mon chapeau car il se prend pour un humain. On peut aussi le voir comme étant moi-même, représenté par un mouton, car nous sommes tous le mouton de quelqu'un d'autre, moi le premier !



Le rock progressif souffre parfois d'une image élitiste. Pourtant, ta musique reste très accessible émotionnellement. C'est important pour toi de garder ce lien immédiat avec l'auditeur ?

Tout a fait, j'ai toujours été admiratif des groupes comme Genesis ou Pink Floyd pour leur capacité a vulgariser le "prog" et le faire entendre au plus grand nombre ! Après, j'ai aussi toujours été fan de classic rock à la Led Zeppelin ou même Guns 'N' Roses... Pour moi, dans tout album, il faut un ou deux titres plus accessibles susceptibles d'accrocher un nouveau public pour l'attirer ensuite vers les chansons plus complexes.



Signer chez Cherry Red Records représente-t-il une forme de reconnaissance particulière dans ton parcours ?

Je dirais surtout que c'est moins de travail administratif, plus de temps pour autre chose, et, je l'espère, plus de visibilité... J'ai eu la chance d'être recommandé auprès d'eux par mon amie Rosalie Cunningham. Après plusieurs mois de discussions avec mon manager, Jens, j'ai décidé de signer avec eux en novembre 2025. Moi qui ai toujours été 100% indépendant, je ressentais vraiment le besoin d'avoir plus de soutien et d'entourage.



Le concert de sortie au Cavern Club possède une portée symbolique énorme pour tout musicien rock. Comment as-tu réagi quand cette date s'est concrétisée ?

Avec ma Fantastic Squad, on avait déjà joué là-bas en 2024, et je m'étais promis que si un jour je sortais un nouvel album, j'essayerai d'y faire ma release-party car c'est un lieu magique et mythique à la fois. Et j'essaye toujours de tenir mes promesses !



Avec Sheeple, as-tu le sentiment d'avoir atteint une nouvelle étape artistique ou plutôt ouvert une nouvelle porte pour la suite ?

Une nouvelle étape, je ne sais pas. J'espère surtout que les gens qui le découvriront l'apprécieront suffisamment pour les décider à venir nous voir en concert. Toutes nos dates sont sur le site officiel et sur tous mes réseaux sociaux...

Merci à Franck et à Bruno.