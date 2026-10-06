Auteure, chanteuse et guitariste, France de Griessen vient de sortir son nouvel album, Dawn breakers, chez Prohibited Records. Entre mantras guitare/voix, références surréalistes et enregistrements dans le Somerset, elle nous parle d'un disque conçu comme une invocation.

Dawn breakers est-il venu comme un titre, une image, ou une idée de transformation que tu voulais absolument fixer sur disque ?

Cette expression est effectivement utilisée pour décrire une entité, une personne, une idée ou un événement qui met fin à un certain ordre des choses et engendre un changement significatif. En littérature et en poésie, elle décrit une personne qui apporte de nouvelles manières de faire ou de voir, qui auront un impact positif. C'est aussi une référence au pouvoir que détient l'univers d'apporter la lumière. Le titre de mon album s'est manifesté à moi par l'intermédiaire d'un vêtement vintage, parmi les centaines et centaines d'autres présents dans une boutique. Je l'ai sorti pour le regarder et j'ai lu ces mots "Dawn breakers", c'est exactement le titre qui correspondait à l'essence même de cet album. L'attention à certains détails fait partie de la sensibilité d'un artiste, à ce qu'il peut lire de magique dans ce qui nous entoure. Je suis en train de lire un très beau livre, "La véritable Sophia Loren" de Bertrand Meyer-Stabley. Page 258, on peut y lire ces propos de Carlo Ponti, mari de Sophia : « La chose la plus précieuse qu'apporte Sophia à notre mariage est sa façon de voir la vie ; une façon qui n'appartient qu'à elle ». C'est une déclaration d'amour immense, et c'est aussi, je trouve, la relation que l'on peut avoir avec les artistes, toutes époques confondues. Ces correspondances de sensibilités sont très précieuses. Quand je trouve ce qui correspond parfaitement et précisément à ce que j'ai en tête ou à ma sensibilité, j'en éprouve quelque chose d'extraordinairement exaltant.



On parle de "mantras" guitare/voix, à quel moment tu sais qu'un morceau est "complet" avec presque rien, sans le surcharger ?

Je le ressens. J'adore créer des ambiances et mettre en scène des notes, des sons, des instruments et de la voix, du silence, du vide, des objets, du mobilier, des couleurs, des vêtements, des mots... évoquer et invoquer des paysages émotionnels. La répétition, l'aspect hypnotique, sont à la fois la route et le vaisseau qui nous emmène. Je sens quand il est prêt à partir, à parcourir des distances.



Tes chansons peuvent être lues comme des love songs ou des prières, tu écris plutôt pour raconter, pour conjurer, ou pour apaiser ?

Elles ne parlent pas forcément de ce à quoi on peut penser en premier lieu, même pour quelqu'un qui me connaît personnellement. Et je ne tiens pas à tout expliquer, dans la mesure où je suis sûre que lorsqu'on se connecte à quelque chose de vraiment personnel, cela trouvera écho chez d'autres, pas forcément avec la même histoire que la nôtre. Ce qui compte, c'est ce que ça ouvre. Une chanson, c'est une porte vers quelque chose. Toutes les portes ne sont pas pour tout le monde, et on n'est pas non plus maître de si ce que l'on est s'avère en phase avec les valeurs et les goûts d'une époque. À moins de chercher à tout prix à suivre des modes, ce qui n'est pas ce à quoi je m'intéresse.



Dans ton univers, les mots "saignent" et les fantômes rôdent. Est-ce que tu pars d'abord d'un texte, d'une mélodie, ou d'une vision très précise ?

Tout est possible, chaque chanson a ses particularités et sa manière de se manifester. Je pense que tous les souvenirs et les émotions des vies - et pas seulement des humains ! - ne meurent jamais, même quand "plus personne de vivant n'est là pour s'en souvenir parce que c'était il y a très longtemps", qu'ils sont un patrimoine magique de tous les temps qui se manifeste aux artistes et à toute personne sensible qui ne rejette pas le mystère ni l'irrationnel. Certains lieux et certains objets aussi me connectent à cela. C'est aussi ce qui m'attire vers les objets, vêtements, accessoires, bijoux et lieux anciens.



Tu fais des ponts avec Dalí et Max Ernst, qu'est-ce que le surréalisme t'apporte, concrètement, dans l'écriture et dans la mise en son ?

Le surréalisme a pour origine le mouvement Dada, né d'un profond dégoût des artistes pour la Première Guerre mondiale et ses atrocités. Nous vivons une époque dans laquelle il est vraiment très important de regarder l'histoire pour éviter de reproduire les mêmes erreurs. Valérie Duponchelle, dans un article du Figaro d'une grande finesse intitulé "Les surréalistes ou la revanche sauvage de 14-18", écrit à propos de Tristan Tzara : « Il porte aux nues la spontanéité, la sauvagerie, la vie primitive, l'innocence enfantine et célèbre l'art des fous. » C'est un éclairage qui répond je pense assez bien à cette question ! Une œuvre surréaliste est composée d'éléments inattendus, qui n'ont pas forcément de lien les uns avec les autres, mais qui par l'assemblage qu'en fait l'artiste vont faire exister quelque chose de nouveau. Les sujets que l'on retrouve le plus sont le rêve, l'imagination, les phénomènes extraordinaires, le rejet de la pensée logique et rationnelle comme valeur ultime. Voilà des idées dans lesquelles je m'épanouis.



L'album a été enregistré dans le Somerset, à Wells. Qu'est-ce que ce décor "conte de fées" a changé dans ton jeu, ta voix, ton tempo intérieur ?

Oui, j'y ai trouvé une grande paix de l'esprit. Et je m'y suis beaucoup amusée aussi ! Quand on travaille sur des choses qui exigent beaucoup de nous-mêmes, beaucoup de concentration, de créativité, d'intensité de présence, c'est très important. Avec Cannonball Statman, Ben Scott Turner, James Harvey et Edd de Soul Dough Pizza - la meilleure vegan pizza de ma vie ! - on a passé des moments que je n'oublierai pas. Cette campagne anglaise a quelque chose d'intemporel et de magique. Les animaux et la nature sont toujours au cœur de mes inspirations et de mes engagements.



Tu cites Johnny Thunders et le cinéma de Schroeder ("La vallée"), comment tu fais cohabiter une énergie punk et une rêverie ciné sans que ça se neutralise ?

"La vallée" est onirique, mais certainement pas une bluette. C'est un film mystérieux, sensuel, sauvage, inquiétant, très intense du début à la fin, d'une grande beauté. On ne sait pas du tout où il va nous mener, comment il va finir, ni forcément comment comprendre la fin de manière certaine, ce qui est merveilleux. Pour moi, il n'y a pas du tout d'opposition avec Johnny Thunders. Il est question de la notion de "Wild at heart" - ce qui fait un pont avec David Lynch, un autre artiste que je tiens en immense estime -, d'âmes rebelles et d'esprits épris de liberté dans les deux cas. Et dans les deux cas, il y a de la tendresse, de la violence et de la sensualité dans cette rébellion.



Donovan, Marie Laforêt, Nico... c'est quoi le fil rouge que tu poursuis entre ces influences qui, sur le papier, ne se fréquentent pas toujours ?

Donovan, c'est une lumineuse mélancolie pleine d'espoir : "hopeful melancholy", comme il la décrit lui-même. "Catch the wind" est pour moi l'une des plus belles chansons du monde. Marie Laforêt, c'est une mélancolie enchanteresse, une "good witch" multidimensionnelle, venue d'un peu partout dans le monde. Nico, c'est une mélancolie énigmatique, envoûtante et hantée, qui très vite se tourne vers une approche plus expérimentale, tout à fait personnelle. Toutes ces facettes de la mélancolie sont différentes, toutes sont sublimes, et toutes liées à quelque chose de romantique, de médiéval, de mystérieux. J'ai eu la chance de voir Donovan en concert en juin 2025 au Théâtre de l'Athénée, seul avec sa guitare. C'était absolument inoubliable.



La poésie et les "portes métaphysiques", quelles lectures t'accompagnent aujourd'hui ? Et est-ce qu'elles ont nourri Dawn breakers ?

Pendant l'enregistrement, j'ai lu "Secrets of beauty", un recueil de courts textes de Jean Cocteau traduits en anglais par Juliet Powys, trouvé à Londres chez Hatchards, la plus ancienne librairie de Londres encore en activité. En ce moment, je termine "Nico, qui a peur d'être dans le noir" de Clémentine Boulard, qui m'émeut beaucoup. Je ne saurais dire exactement ce qui a nourri Dawn breakers vu l'abondance de mes lectures. C'est le fait d'être passionnée par les livres, par le cinéma, par l'art sous toutes ses formes qui me nourrit constamment.



Tu te définis comme une "sorcière du symbolisme sonore". Si tu devais donner un exemple très concret, ce serait quoi ? Un timbre, une syllabe, un souffle, un objet ?

La liberté que je prends d'utiliser des sonorités qui ne sont pas des mots, mais qui se manifestent comme faisant partie du chant, comme des invocations venues du sens qu'un mot ne pourrait dire, et qui passent à travers moi. Mon goût très prononcé pour les tensions-résolutions et aussi pour la tension qui reste en suspens, pour la recherche autour du caractère hypnotique de la musique. Le symbolisme sonore, c'est aussi le fait que les sons - d'un instrument ou autre - puissent évoquer certains concepts et un rapport synesthésique à la musique. C'est tout cela à la fois pour moi.



Tu évoques des rituels pour "faire remonter l'obscurité à la lumière", l'album a-t-il été pensé comme une traversée, une cérémonie, un chemin en dix étapes ?

Non. C'est quelque chose de global dans l'intention. Mais c'est peut-être ce qui en résulte, car on fait souvent des choses sans savoir pourquoi on les fait et puis, en regardant après, on voit se dessiner quelque chose de très construit. J'ai été aidée par Nicolas Laureau pour l'ordre des chansons, et c'est Ben Scott Turner qui a eu cette belle idée de m'enregistrer à certains moments qu'il a jugés pertinents quand je parlais entre les chansons en studio. Quand on sait ce qu'on veut, qu'on avance avec une énergie claire et cohérente, cela génère des propositions, des dialogues.



Sur "July", tu parles des voix et des histoires anciennes qui remontent et se heurtent. Comment tu canalises ça pour en faire une chanson plutôt qu'un vertige ?

C'est un alignement d'expériences, de capacités acquises à les assimiler, de circonstances, d'entourage. Ai-je des moments d'égarement, de perte d'équilibre, de tristesse ? Absolument. Je n'en triomphe pas en permanence. Ce n'est pas toujours possible, et c'est aussi ce qui en fait la beauté. Je n'adhère pas du tout à l'idée de l'artiste qui devrait vivre une vie de souffrances pour produire quelque chose. On compose avec les ingrédients de son existence. Je peux transformer certaines expériences par le biais de la musique et de l'art, d'autres peut-être pas, ou peut-être plus tard.



Tu dis chercher l'"hyper-présence" plus que l'exposition des tripes, comment tu atteins cet état, et qu'est-ce qui peut te le faire perdre ?

J'ai en horreur l'expression "mettre ses tripes sur la table". C'est tellement laid et dénué de poésie ! L'intensité émotionnelle, la passion, la transe, ça oui, et un immense oui ! Ce qui est intéressant, c'est comment transformer et transcender, comment aller dans d'autres dimensions. Le théâtre ou la musique, c'est un travail pour arriver à se connecter à certains états par sa volonté, et de pouvoir le refaire soir après soir. Jouer c'est vivre, et pour vivre il faut pouvoir respirer. Un endroit complètement inadapté en termes de lieu, d'esprit, de public, d'ambiance - tout artiste a déjà vécu ça - peut rendre ce processus douloureux et impossible. Pour que ce soit vraiment une expérience magique, les bonnes volontés doivent venir de toutes parts.



Entre l'encre noire, les images, le film "Blue snow", comment tu répartis l'histoire entre musique et visuel ? Qu'est-ce qui doit rester dans le son, et qu'est-ce qui doit passer par l'image ?

Je ne me suis jamais posé la question, car j'ai toujours ressenti les modes d'expressions artistiques comme étant interconnectés. Alors, la répartition, je n'y pense pas spécifiquement car tout cela fait partie de moi comme mon cœur et mon sang, et elle me vient d'une manière tout à fait naturelle.



Depuis la sortie, quels retours t'ont le plus marquée sur l'album, et est-ce qu'il y a un morceau dont la réception t'a surprise ?

Le fait que l'album dans son ensemble soit aussi bien compris, de la musique à l'écriture, aux films et aux images et dessins. J'ai eu des passages radio, des articles et chroniques de différents endroits du monde absolument merveilleux, d'une finesse et d'une attention aux détails qui m'ont beaucoup émue et honorée.



Un dernier mot ?

Avant que Dawn breakers ne puisse voir le jour, il y a des rencontres très marquantes qui y sont liées et qui doivent absolument être évoquées ici. D'abord, celle avec Cannonball Statman, songwriter et réalisateur originaire de New York issu de la scène antifolk, que l'on entend sur l'album. Nous avons tourné ensemble dans plusieurs pays, enregistré de la musique, fait des photos, tout ceci a donné lieu à des films courts musicaux et un documentaire qu'il a réalisé, en cours de montage. Ensuite, celle avec Ben Scott Turner, qui a réalisé l'album, et qui, comme Rick Rubin, a une vibe, une ambiance de travail et une ouverture d'esprit qui permettent vraiment de s'épanouir. Enfin, je veux évoquer ma rencontre avec les frères Laureau (Prohibition), Nicolas et Fabrice, les deux fondateurs de Prohibited Records. J'ai rejoint une famille d'artistes singuliers et très créatifs, et je suis très heureuse d'apporter mon étoile à cette galaxie.

Merci à France.