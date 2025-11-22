En écoutant récemment See the charcoals rats, le dernier album du duo de "cinematic noise" de Colmar Fragile Figures, je me suis rappelé à quel point la frontière entre rock et musique électronique est souvent floue. À moins qu'au contraire, elle soit mais alors vraiment sans équivoque. Est-ce que, par exemple, remplacer une batterie acoustique par une programmation électronique fait de ta musique du rock ? On peut pousser la question jusqu'à l'utilisation des claviers à la place des guitares. Est-ce qu'on peut faire du rock sans instrument acoustique ou électrique ? Par ordinateur ? Et si demain, le chant est remplacé par une IA, ce sera du rock ?... L'autre jour, je suis tombé sur "Pty fck", le dernier single de ten56., un groupe de metalcore français. Tout l'instrumental semble être une création purement électronique avec des sons de guitares et de batteries synthétiques, ça sonne super bien, electro-indus / bass music, mais pas du tout "metal" au sens propre du terme, hormis le growl du chanteur. Le rock se décrit-il par rapport à sa forme ou son fond ? Je suis bien conscient que cette introduction, façon Youtubeur en mal de clics, n'amènera à aucune réponse évidente et définitive, tout juste à un débat stérile entre deux écoles de pensées. Mais on sera tous d'accord pour dire que le plus important est de juger l'œuvre pour ce qu'elle est, et non les outils/moyens qui ont servi à l'artiste pour la réaliser.



Il se trouve que c'est ce que je vais tenter de faire ici-même avec ce See the charcoals rats. Alors, je précise une chose en rapport avec ce qui a été évoqué plus haut : il y a bien une guitare et une basse chez Fragile Figures. Mais ce qui caractérise le duo, selon moi, c'est sa programmation rythmique et sonore. Sans cela, il ne s'agit plus du tout du même projet, sans évidemment remettre en cause tout le travail remarquable des cordes. Je suis persuadé que l'âme de sa musique perdurerait si la guitare de Mike (aka Kaï Reznik) venait à être remplacée par un violon ou un saxophone. La programmation guide tout, elle s'impose même dès le départ avec l'inaugurale "Charcoal", LE titre de ce nouvel album à écouter d'urgence. En plus de 6 minutes, Fragile Figures brise le suspense et envoie ce qu'il sait faire de mieux : rythmique saccadée et complexe, tension permanente, sonorités magnétisantes, basse solide, juste et mesurée, guitare froides, aériennes et mélodiques, progression du morceau pertinente et impeccable, etc... Bref, ces gars-là sont déjà prêts pour nous pondre une bande son de film de science-fiction, une œuvre qui pourrait se situer aisément entre la musique angoissante de Terminator (cela ne m'étonnerait pas d'ailleurs qu'ils soient fans des travaux de Brad Fiedel), voire celle de John Carpenter, et toute une quantité d'artistes issus de la scène (post-)industrielle (noise) (Throbbing Gristle, Skinny Puppy, Nine Inch Nails...).



Le reste des morceaux est tout aussi intéressant et ne s'égare pas beaucoup de l'intention artistique du premier titre, ce qui est une très bonne chose. See the charcoals rats a en effet l'avantage de bien être uniformisé afin de ne pas trop casser l'expérience sensorielle qu'il propose, en somme, de mieux faire profiter à l'auditeur de ses bienfaits. Le plus simple est que je ne vous en dise pas trop non plus, et de vous laisser découvrir tous ses recoins. Ça en vaut plus que le coup !

