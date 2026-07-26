Les p'tits jeunes Angevins avaient été élus par mes soins "Espoirs de l'année 2023" et trônaient également en bonne place sur le podium des albums, sans compter les prestations live qui défonçaient. Je les attendais donc au tournant pour la suite, sans fébrilité aucune, ayant pleinement confiance en leur potentiel. Pas besoin de tergiverser et tourner autour du pot, la suite de ...About going home n'a pas démérité et a été accueillie avec un très large sourire. Je ne sais pas ce qu'a apporté le mercato en termes de label, et le passage de Twenty Something à Le Cêpe Records, mais une chose est sûre, ça n'a nullement entravé leur capacité à pondre des putains de bons morceaux, ni de jouer avec nos émotions, tout en nous livrant les leurs. Je ne vois pas beaucoup de groupes en France à l'heure actuelle, si ce n'est aucun, capables à l'instar de Fragile d'aussi bien assimiler, recracher et magnifier cette nouvelle scène (post) hardcore/shoegaze qui vient principalement des USA, avec Turnstile en tête, mais aussi Militarie Gun, Drug Church ou Title Fight la décennie précédente, et de l'autre côté de la Manche (High Vis, Basement). Et le tout en gardant et en imposant une touche personnelle, immédiatement identifiable. Bravo. Propre. Solide.



Big big smile s'écoute, se délecte d'une traite et semble avoir été conçu avec une vraie logique d'album, de l'intro atmosphérique ("The lowdown") à la ballade finale ("Wide awake"), en passant par quelques interludes outro/intro, comme entre les morceaux "Little things" et "For later". Bref, rien n'a été laissé au hasard, et au milieu de tout cela, le quintet enchaîne tube sur tube avec une facilité presque indécente. Que ce soit les très catchy "Santander" (balcon chic sur la côte cantabrique au nord de l'Espagne, si j'en crois Google) ou "Afterglow", "Celebrate" (très certainement le titre le plus «joyeux» - guillemets de rigueur car Baptiste ne fait pas trop dans la gaudriole pour ce qui est de ses textes - que le groupe ait écrit, avec ses chœurs entêtants) ou "A reason why", énorme single. Tu l'écoutes une fois, tu as l'impression de l'avoir déjà entendu tellement c'est efficace et tu l'as écouté cent fois, tu n'es toujours pas lassé et comptes bien l'écouter encore des centaines d'autres. Je pourrais de toute façon citer tous les titres tant rien n'est à jeter. Disque magique, chronique dithyrambique, à laquelle il convient également de souligner la production ultra soignée de Camille Belin (Daria, Do Not Machine, ex-Lane), qui s'impose de plus en plus comme le J. Robbins français.



Allez, si j'avais une petite réserve à mettre en avant, je mentionnerais l'Autotune surprenant du chant sur "Wide awake", mais c'est bien pour pinailler. Autrement, ruez-vous sur ce disque, le précédent, le suivant («for sure») et allez les voir en concert !