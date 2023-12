Quel est le comble pour un groupe qui s'appelle Fragile ? C'est de sortir un disque (très) solide. Ouais, c'est un peu (beaucoup) capillotracté, mais c'est tellement vrai que je ne vais qu'énoncer une vérité que peu d'entre vous (et même tous les autres) pourront contredire. La preuve ci-après.



Mais avant cela, et comme il s'agit d'un groupe frais (au sens propre comme au figuré), une petite présentation s'impose. Ruminant chez eux pendant la période de la COVID et ses confinements successifs, cinq jeunes garçons d'Angers ont décidé d'unir leurs forces (et leur bon goût) pour former ce qu'on pourrait communément appeler un groupe de punk hardcore teinté d'emo. Encore un sous-tiroir à dormir debout. Et si je te parle de Touché Amoré ou La Dispute comme influences, c'est plus simple ? Autant ce genre de références n'est pas ce qui me touche le plus, mais la combinaison Nineteen Something (label)/Ex-LANE (musicien) a aiguisé ma curiosité. Et grand bien m'en a pris, car ...About going home est une sucrerie sans colorant artificiel qui, en plus d'avoir bon goût, fait du bien par où ça passe. Le premier EP 8 titres du groupe est une sacrée réussite, alternant brûlots tranchants (le génial "Messy hair"), perles mélodiques ("Winter at the museum", "Anhedonia", "Overview" et ses sonorités à la Turnstile) et morceaux tendus ("Murmuration"). Le chant de Baptiste (le plus souvent hurlé et habité) apporte une dimension dramatique aux subtiles et harmonieuses mélodies de guitares et l'ensemble forme des morceaux aussi convaincants que précieux dans leur structure et leur interprétation. Le groupe a beau être jeune, il joue sans retenue et sans complexe, et ceux qui l'ont déjà vu en concert confirmeront qu'ils sont également excellents en live.



...About going home est une œuvre à apprécier dans son ensemble. En extraire un titre ou un refrain serait réducteur au vu de la qualité de l'entièreté de l'EP. Véritables montagnes russes des émotions, ce disque te fera passer par toutes sortes de sentiments, de la rage au spleen, de la morosité à l'exaltation. De la tristesse à l'effervescence. Les cinq musiciens nous jouent un sacré tour, et se positionnent d'ores et déjà comme l'une des découvertes de l'année, propulsant une tripotée de chansons comme des hymnes fédérateurs qui transpirent la spontanéité et la passion. Hyper classe.