Un flingue dans une main devant, un couteau dans l'autre derrière, la foxy lady sur la pochette ne semble pas vouloir choisir et n'en est même pas désolée. À moins qu'elle ne compte utiliser les deux. Cette multitude de choix se poursuit dans la musique des Lyonnaises. Trois filles pour un mec à la basse, faisons fi des règles érigées par des académiciens croulants et décrétons que le féminin l'emporte sur le masculin. Ça tombe bien, on veut "More women on stage" ! À cheval donc, en mode amazone, entre le punk, le metal, le grunge et la fusion, leurs cœurs balançant, elles ont pris le parti de tout prendre, bien malaxer tout ça et en ressortir onze titres énergiques. 5 ans après Backbone, The Foxy Ladies nous entraînent cette fois dans un album concept à l'univers post-apocalyptique, si l'on en juge par les deux premiers extraits clippés. La voix se veut parfois rageuse, parfois enjôleuse... un peu trop, peut-être, sur la fin de l'album, qui hormis "My fault" n'a pas exactement la puissance et l'efficacité du début. Qui lui, défonce ! Je préfère personnellement les riffs plus couillus ovairus et sauvages de "Oh my God", "Blossom with the moon" ou encore "City hunt", qui ressortent d'autant plus grâce à une production massive et incisive. Sorry.

guillaume circus