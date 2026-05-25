Un peu plus de six ans après leur séparation, les Américains de Forth Wanderers (nom emprunté à un obscur club de foot écossais) reviennent quasi à pas feutrés avec un troisième album, The longer this goes on, leur deuxième chez Sub Pop. Retour ou pas, cela ne change rien pour moi, car je les ai découverts il y a peu avec cette œuvre aux atouts charmeurs, et qui a posteriori s'impose comme une porte d'entrée idéale à leur univers. Il ne m'aura fallu qu'un seul titre et la découverte du clip de "7 months" pour succomber instantanément à leur musique. Des guitares funky, des mélodies lumineuses, une rythmique sinueuse façon drum & bass, ce morceau est une happy song comme on n'en écrit plus vraiment. Après des années d'activité intense marquées par des tournées épuisantes - qui a eu pour conséquence les problèmes de santé mentale de sa chanteuse, Ava Trilling - le groupe a choisi d'enregistrer de nouveaux morceaux, sans pression et sans horizon précis. Un besoin presque vital, en toute décomplexion, qui a abouti à dix titres absolument magnifiques.



Ce nouveau disque donne l'impression qu'il est facile de faire de bons albums de rock. Celui du quintet du New Jersey, traversé d'ambiances 90's (pop rêveuse, slowcore brumeux, élans funky), se veut à la fois calme et énergique. C'est un corps de mélodies prenantes qui naviguent entre ces deux ambiances. Tantôt des ballades nous enveloppent ("Honey", "Don't go looking") ou se veulent plus aériennes et profondes ("To know me/to love me", "Springboard"), tantôt le groupe accélère un peu les mouvements pour freiner l'effet imposant du spleen que génère sa musique. À ce titre, "Call you back", "7 months" et "Barnard" ont un rôle non négligeable dans cette œuvre. Mais Forth Wanderers, c'est aussi une délicate voix, harmonieuse et fluide, qui fait frétiller nos sens pendant près d'une demi-heure. Au final, ce qui me chagrine par-dessus tout, c'est qu'on ne sait pas ce que va devenir la formation après la sortie de ce superbe disque bien dosé, puisqu'elle n'a même pas annoncé de tournée de promotion alors qu'elle est signée sur un label historique. Croisons les doigts pour que Forth Wanderers poursuive sur cette belle lancée, tant que la lumière retrouvée brille sur eux, et que ses membres ne se laissent pas avaler par leurs démons.

Ted

Publié dans le Mag #69