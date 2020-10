Confinement oblige, il a fallu rentrer à la maison, et pour la plupart d'entre nous, y rester. Et nos musiciens favoris aussi ! Depuis début mars, les concerts, tournées et festivals s'annulent les uns après les autres, obligeant artistes et techniciens à retrouver leur "home sweet home" et à prendre leur mal en patience en attendant de pouvoir exercer à nouveau leur métier. Et pendant ce temps-là ? Eh bien il y a le télétravail, les activités qu'on n'a pas le temps de faire en temps ordinaire (sauf Guillaume Circus, président de la procrastination), ou le repos et l'ennui. Et puis il y a les performances musicales qui pullulent sur le net. Confinement oblige, les artistes sont en solo (ou en groupe, virtuellement réunis via des applications de partage vidéo) et produisent, pour passer le temps ou garder contact avec leurs fans, des concerts (ou quelques morceaux) dans leur salon. Petit condensé de ce que j'ai pu voir (ou malheureusement ne pas voir).

Dans la série "On a été les premiers à faire un live sur Facebook"

Cocorico ! Sans avoir besoin de vérifier mes sources, je suis persuadé que les premiers à avoir utilisé Facebook pour diffuser un concert en mode confinement sont les bons gars d'Ultra Vomit. En effet, et alors qu'il était en tournée dans le Sud de la France, et pendant que le Premier ministre interdisait les rassemblements de plus de cent personnes, Ultra Vomit a enregistré un concert dans les conditions live en salle, avec lights, le gars des canards et tout et tout. Une heure de bonne musique et de franche rigolade à retrouver ici.

https://www.facebook.com/ultravomitofficiel/videos/511718859763676/



Dans la série "Partout, tout le temps"

Clairement, c'est Frank Turner qui rafle la mise. En plus de jouer tous les jeudis un album complet de sa discographie dans son salon en mode solo, le type joue en live pour des radios US et a même proposé un set pour le public australien, pour lequel il devait jouer durant ce printemps. Il est parfois accompagné de Jess Guise, son épouse, qui profite de l'audience de son mari pour proposer de jolies chansons. Pour info, tout a commencé le 17 mars, alors qu'il était dans l'obligation d'annuler le reste de sa tournée britannique. Qu'à cela ne tienne, l'artiste folk aux 2500 concerts a terminé le boulot (avec les artistes ouvrant pour lui) dans son salon. Pas toujours juste à la voix mais généreux au possible, Frank Turner assure des prestations avec des followers qui se comptent par milliers.

https://www.facebook.com/frankturnermusic/videos/655704821665727/



Dans la série "J'ai gagné 12 fois plus de vues en deux concerts sur les réseaux sociaux."

Jess Guise. Oui, l'épouse de Frank Turner, je viens d'en parler. C'est bien, tu suis. Eh bien, elle a joué un soir sur la même scène, euh, sur le même canapé que Frank Turner. 250 vues. Du coup, je pense que ça a dû discuter stratégie et parts de marché le soir même sur l'oreiller, et comme Frank est un bon gars, il a programmé son épouse un soir en première partie d'un de ses shows. Résultat : 3000 vues en direct. C'est beau. Et c'est mérité parce que c'était très bien.

https://www.facebook.com/frankturnermusic/videos/907243969713281/



Dans la série "Rien à foutre"

La palme revient à Didier Wampas. Le gars est confiné dans un appartement probablement dans le sud de la France, et il a l'air de vivre la situation plutôt bien. Avec sa guitare/boîte à rythmes, le chanteur des Wampas propose des Facebook lives pas piqués des hannetons. Et vas-y que je joue désaccordé, et vas-y que je chante faux, et hop je joue aussi bien dans la salle de bain que sur le balcon. Et quand, au milieu d'un morceau, il se rend compte que le rythme n'est pas le bon, à quoi bon s'emmerder ? On arrête et on passe à la suivante. Un vrai bordel qui m'aura bien fait rire !

https://www.facebook.com/LesWampasVousAiment/videos/224888878629756/



Dans la série "Bide"

Le chanteur de Lovebreakers (power pop anglaise dont le premier album est attendu avec impatience) a proposé un live sur Instagram, un dimanche soir. À grands coups de promo. Guitare acoustique dans sa cuisine, en mode téléphone posé à côté de la corbeille à fruits. Et cinquante personnes pendant le show. Dommage, c'était hyper bien !



Dans la série "Grande classe"

Champion toutes catégories, Chris Gordon de Baby Chaos. Imbattable. Jugez plutôt : live dans son studio, petite machine à fumée, quelques lumières, trois caméras, incrustation des titres joués. Deux théories : soit le gars avait des complices dans un car-régie stationné dans son allée de garage, soit ce n'était pas en direct et notre ami a eu le temps de faire son montage tranquillou. Après consultation d'un collège d'experts (les Olivier de Dead Pop Club), et compte tenu du fait qu'il arrivait que Chris Gordon, au moment de boire un verre, sortait du cadre, ça ne pouvait être qu'en direct. Outre ces considérations techniques, le concert était d'une beauté inégalable. Juste, sincère, parfait. Des frissons à chaque accord plaqué, un orgasme à chaque refrain chanté. Du grand art.

https://youtu.be/JsnRigU8wZs



Dans la série "Vingt minutes sinon rien"

Un dimanche sur les coups de 13 heures selon le méridien de Nancy, Stevie Williams, chanteur du groupe australien Clowns, a envoyé vingt minutes tout rond d'un set acoustique des meilleures chansons du groupe de punk hardcore australien. Sauf que je n'avais pas capté qu'il jouait dans le cadre d'un festival en ligne. Du coup, au bout des vingt fameuses minutes, j'ai relancé Instagram, testé ma connexion internet, persuadé que ce ne pouvait pas être terminé. Et pourtant si. Mais bon, c'était bien. Très bien, même. Quoi qu'un peu court.



Dans la série "On va danser"

Tous les samedis, à l'heure du goûter, mon copain Olivier Laick du label At(h)ome m'invite sur Facebook à participer au mix live de Damny de La Phaze. Je n'y participe pas à tous les coups, mais le peu que j'ai pu voir et écouter, ça défonçait ! Damny a bon goût, et balance des bombes pendant deux heures. Divertissant.

https://www.facebook.com/laphaze/videos/2566404690281949/



Dans la série "Oh putain, j'ai loupé ça"

Je ne suis pas infaillible. Et même quand je note une alerte dans mon agenda numérique, j'arrive quand même à louper des retransmissions. Un de mes regrets est d'avoir loupé en direct un show de Beans on Toast. Comme ça ne jouera jamais en France, je n'ai plus qu'à espérer que l'Anglais refasse un live, un de ces soirs.

https://www.facebook.com/beansontoastmusic/videos/153915336004312/



Dans la série "Le concert était aussi bien que les commentaires live"

Encore un artiste imbattable. Deux shows, deux fois 200 connexions environ, et à chaque fois, 200 copains qui pourrissent la page "commentaires" des concerts. J'ai nommé Forest Pooky. En bon gitan des Internet, la première prestation, dans le cadre d'un festival américain (et annoncé dans un premier temps à la mauvaise heure à cause du passage à l'heure d'été) a subi quelques désagréments techniques, mais cela n'a pas entaché la bonne humeur de l'artiste folk franco-américain. Deux semaines plus tard et après avoir commandé un modem tout neuf, le deuxième show sera d'une qualité sans égal. Un vrai bonheur de retrouver l'ami Gwéno et de bonne barres de rire en commentant en live sa prestation ponctuée d'une excellente reprise de Samiam et de Maladroit. Chapeau l'artiste !

https://www.facebook.com/forestpookymusic/videos/2578917622428973/



Dans la série "J'aurais mieux fait de m'abstenir"

Chris Catalyst, frontman des excellents Eureka Machines et guitariste du Ginger Wildheart Band. Je me faisais une joie de veiller un dimanche soir pour l'entendre chanter quelques chansons. Pétard mouillé. Le gars passait son temps à discuter, aller chercher des bières et regarder son téléphone. Et quand ça jouait, le son ne faisait pas rêver. Du coup, je suis allé me coucher au bout de vingt minutes. Dommage.



Dans la série "C'est confinement, mais on joue avec le groupe complet"

Quoi ? Un groupe s'est réuni dans sa salle de répète et s'est affiché sur Facebook au nez et à la barbe des autorités interdisant, dans l'Est de la France, les rassemblements de personnes ? Eh oui. Mais comme il s'agit du trio Redemption (composé d'un papa et de ses deux fistons), bah du coup c'est autorisé ! Eh ouais !!!

https://www.facebook.com/salle.diffart/videos/233084028062735/



Dans la série "Retour en enfance"

Tiffany, ma chère et tendre épouse, en a rêvé, Felix Hagan l'a fait ! Vendredi 17 avril, le gars a joué pendant une petite heure, sur son clavier, des standards de Disney. Bon, pour moi, c'était l'angoisse, mais quand ma femme est heureuse, je suis heureux. Et puis franchement, c'était très bien fait.

https://www.facebook.com/haganmusic/videos/268710400954585/



Dans la série "Meilleur festival en ligne"

Des festivals sur le net pendant le confinement, il y en a eu des dizaines dans le monde entier. Et ce n'est pas fini. Mais le meilleur, oui, le meilleur, c'était bien le festival Je Reste à La Maison. En effet, et après quelques jours d'organisation seulement, des dizaines d'artistes ont joué le jeu de participer, pendant sept jours, à un festival se déroulant de seize heures à tard dans la soirée, avec des créneaux de 30 minutes par artiste. Les prestations, pour des raisons techniques, étaient préalablement enregistrés dans les conditions du direct (ou presque). Mais quel bonheur d'avoir pu assister à d'excellentes prestations de Puppetmastaz, Sanseverinno, Aldebert, Didier Wampas et bien d'autres ! En plus d'excellents concerts, les attachés de presse délivraient des accréditations médias, une vidéo pour réaliser ton propre bracelet cashless tournait sur les réseaux et des photos des campeurs et du site du festival étaient à disposition. Une EXCELLENTE initiative pour la bonne cause (il est encore temps de faire des dons au profit du Secours Populaire).

https://www.facebook.com/Festivaljerestealamaison/



Bonus : dans la série "Mon album sort pendant le confinement, mais ça ne m'empêchera pas de faire de la promo"

Les Américains sont fantastiques. Vendredi 17 avril au matin, pendant ma séance de télétravail démarrée assez tôt, j'ai écouté presque par hasard le nouvel album de Soul Asylum. Hurry up and wait, c'est son nom, est formidable. Je l'ai écouté quatre fois dans la journée. Et son chanteur-guitariste Dave Pirner, accompagné du guitariste Ryan Smith ont passé la moitié de la journée à enchaîner interviews et sets acoustiques sur différents médias et réseaux en ligne. Complètement en place.

https://www.facebook.com/SoulAsylum/videos/849022802241072/



Bonus bonus : dans la série "Bingo"

Complètement hors sujet, mais ça permet de passer le temps : les Clermontois de Young Harts proposent sur leur page Instagram de participer chaque vendredi soir à un bingo en live permettant de remporter un album de leur discographie. C'est fun, même si j'ai perdu (et que je n'aime pas perdre !).

https://www.instagram.com/young_harts/

gui de champi