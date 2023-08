Si la fonte du permafrost met en danger le climat de notre planète, et risque d'affecter les sources d'eaux douces, de libérer des virus, et d'engendrer d'autres conséquences bien désastreuses, le Permafrost de Fonte, quant à lui, n'a rien de bien dangereux. Mieux : ses ondes post-rock pourront même égayer vos journées. Pas besoin d'être chercheur pour s'en rendre compte. La musique de Fonte explore une facette instrumentale jouant les yoyos et vacillant (très) souvent par l'intermédiaire de riffs lâchés mornes ("Iron quest"), de mid-tempo de croisière ("Permafrost") dans lequel l'horizon n'est jamais visible, de grooves plutôt math-rock/stoner ("Hiking"), ou au contraire de dynamiques plus calmes, presque Pink Floydiennes ("Mass in the blur"). Et fréquemment, tous ces éléments peuvent coïncider dans le même morceau, si bien que par moments on a cette désagréable sensation que Fonte se cherche encore, et s'empresse de mettre bout à bout ses idées sans réelle volonté de les synthétiser. Et l'absence de chant, de "guide", amplifie justement cette impression, surtout pour les plages les plus longues (3/5 des titres de cet EP dépassent les 5 min) qui semblent interminables. Dommage.

Ted