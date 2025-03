Door to door Here, somewhere Heartland In the meantime Untie Sundown Dear rising dawn Take time Endless tracks What a day Care Hang the picture

LP : Take a look at the sea: Howlin' Banana Records: Indie rockDate de sortie : 19/04/2024

Jeter un regard vers la mer... C'est un voyage intérieur et contemplatif dans lequel souhaite nous emmener Paul Verwaerde, l'instigateur de Fontanarosa. À travers le sien aussi puisqu'il exprime dans ce nouvel album ses envies de se diriger vers son avenir après s'être réconcilié avec son passé. Le groupe continue ce qu'il a entrepris, c'est-à-dire de s'épanouir sur un terrain pop-rock/folk balisé, plutôt à l'anglaise, initié avec Are you there ?, mais sans le brusquer. Juste en affinant ou en aérant son écriture par petites touches avec notamment des airs sixties qu'on apprécie presque sans sourciller (l'influence des Beatles sur "Untie"), quand ce n'est pas le rock planant et le psychédélisme des 70s ou par le biais d'influences indie rock un peu plus récentes que vous aurez l'honneur d'apprécier en le parcourant. Take a look at the sea est ce qu'on pourrait décrire comme un album mature, intelligent, bien composé, sans faute de goûts, et super bien produit de surcroît. Il alterne les ambiances de ses pistes comme les chapitres d'un roman bouleversant, pour ne pas qu'on le lâche en cours de route. Haletant, ce nouvel album de Fontanarosa l'est sans aucun doute, à condition de ne pas le sous-estimer. Car sa qualité se dévoile progressivement.