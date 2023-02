Way in out Oh Id Anytime Hold on Days go by All by myself Final distance ghost Off motion Backgrounds

Deux ans après un premier EP aux sonorités pop/garage/lo-fi dévoilant son univers sous le nom Fontanarosa, Paul Verwaerde (membre du duo krautrock Monotrophy) s'est entouré de musiciens pour passer le cap du premier album. Le résultat de cet enregistrement collaboratif, enrichissant par la même occasion les compositions de Paul, se nomme Are you there ?, soit neuf morceaux nous entraînant dans un rock qui sent bon l'Angleterre (toutes périodes confondues) avec des penchants pour la folk-pop ricaine ("Final distance ghost" et puis ce "Days go by" qui nous ramène sans détour à Elliott Smith). Ce premier LP sait en effet très bien mélanger des ambiances proches du post-punk/kraut avec cette rythmique mécanique qu'on peut entendre sur l'inaugurale "Way in out" ou "Off motion", avec des ballades pop intimistes bien troussées comme la touchante "Anytime", sans pour autant oublier d'offrir à son public des morceaux rock aux guitares saillantes provoquant une danse chaloupée ("Oh id"). Il y en a pour tous les goûts sur ce Are you there ? guidé admirablement par la voix mélodieuse de Paul, et qui est défendu conjointement par les recommandables labels Howlin' Banana Records et Modulor. Si ça, ce n'est pas un gage de qualité...

