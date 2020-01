Big Sha Sha Sha Too Real Television Screen Hurricane Laughter Roy's Tune The Lotts Chequeless Reckless Liberty Belle Boys In The Better Land Dublin City Sky

Ce jeune groupe de Dublin fondé il y a à peine quelques années, trouve déjà un écho plus que favorable après la sortie en avril de son premier LP, Dogrel. Repéré via le clip de "Big", l'un des tubes de cet album, notre intuition était la bonne à la découverte de ce premier album. Ses onze morceaux sont autant d'hommages au post-punk britannique qu'on ne peut en passer un seul sans penser inexorablement à une formation qui a fait plus (The Cure, Joy Division, The Clash) ou moins (The Rakes, Art Brut, The Futureheads) l'histoire du rock au cours des cinq dernières décennies. Aussi, est-ce si troublant que ça ? Pas vraiment, surtout quand les titres ne sont pas dégueulasses du tout. Que ça buche ("Big"), que ça soit urgent ("Hurricane") ou doux, comme une ballade bien placée ("Dublin city sky"), les Fontaines D.C. rappellent l'énergie juvénile du premier Arctic Monkeys et leurs compos sont d'une spontanéité éclatante et caractérisées par moments d'une légère naïveté ("The lotts"). Plutôt poète que chanteur, Grian Chatter raconte notamment la perdition de sa ville, sa gentrification et sa perte graduelle d'authenticité, et n'a visiblement pas besoin de leçon pour écrire et savoir comme déclamer ses textes. Sorti chez Partisan Records, cet urgent et électrique Dogrel mérite d'être écouté en live. Guette donc les dates des Irlandais !

Ted