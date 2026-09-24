Oyez ! Oyez ! Le Flying Donuts nouveau est arrivé ! Enfin, non, pas tout à fait. Le premier EP de Flying Donuts version Reactivated vient de sortir, et on ne change pas une équipe qui gagne. Enfin si, mais... Bon, ça va pas, trop d'idées qui se bousculent dans mon crâne, on va reprendre depuis le début pour que ce soit compréhensible !



Quand, au printemps 2016, le trio punk spinalien dépose les armes après vingt ans de bons et loyaux services, le réseau rock indé français perd l'un de ses plus valeureux représentants. Ce rouleau compresseur laisse un vide immense dans le paysage musical rock à guitares, et l'espoir de voir une reformation du groupe se réduit comme peau de chagrin au fil des années. Jusqu'au jour où, courant 2025, Jérémie (guitare) et Manu (basse) décident de relancer la machine avec Olivier (Major Cooper, Hopsession), batteur de son état. Quelques semaines plus tard, après un premier show à la maison (c-à-d. Épinal Rock City) et alors que les répètes s'enchaînent, Manu passe également son tour et c'est Julien (Billy Gaz Station) qui va se charger de la basse. Nouveau line-up, section rythmique inédite et toujours Jérémie aux guitares et au chant... mais aussi aux compos. Pour ne pas brouiller les pistes, le groupe ajoute fort justement Reactivated à non nom et reprend le chemin des studios et de la scène. Voilà, le décor est planté à l'heure où vient de sortir Back on track, premier EP de cette version Flying 2.0. C'est bon, c'est un plus clair ? Parfait.



Musicalement, si tu as suivi les aventures des Flying Donuts ces trente dernières années, tu ne seras pas dépaysé. Loin de là. En quatre titres (dont une masterpiece de plus de neuf minutes, mais on y reviendra) et un peu plus de vingt minutes au compteur, le groupe balance, comme son line-up précédent, des chansons parfaitement calibrées, avec des refrains accrocheurs et des riffs qui saignent. Mathieu Kabi (Indiear Studio) s'est occupé de l'enregistrement, Dan Kerosene est à l'artwork, et différents labels "historiques" (Chanmax Records, BlackOut Prod, Kicking Music) et de nouveaux venus (Reactivated Records, KC records...) se répartissent le boulot de distribution. Avec à la tête de la pyramide de flamboyant groupe qu'est Flying Donuts Reactivated. Flamboyant par sa puissance ("Back on track", tube testostéroné qui ouvre le disque), par sa justesse à composer des power rock songs aux refrains entêtants ("Rain and storms") et sa capacité à riffer comme jamais (l'instrumental agrémenté de samples "Hold on John Nada"). Les guitares sont riches et puissantes tandis que le duo basse/batterie tire la machine vers le haut avec de riches lignes de basse de Julien épousant à la perfection la métronomique batterie d'Olivier.



Trois titres de grande qualité en dix minutes qui seraient presque éclipsés par l'un des meilleurs morceaux composés par Jérémie, toutes époques confondues. B-sides et covers comprises (et je peux te dire qu'il en existe un paquet). "Torments of love" est un titre de neuf minutes, composé sous l'inspiration assumée du génie britannique Ginger dont Jérémie raffole... comme moi ! Les références aux titres interminables et puissants de l'album Wildhearts et surtout à la power pop sucrées de Hey! Hello! sont omniprésentes, mais il n'est pas question de parler de copie ou de plagiat, mais simplement d'un réel tour de force qui rend dans le même temps un hommage appuyé et mérité au rouquin malin.



Flying Donuts Reactivated frappe fort avec ce premier EP qui emmènera le groupe en tournée cet automne sur les routes de France avec Daria (avec qui le groupe partage également un split K7), Second Rate ou les Foggy Bottom. Sois curieux et va prendre une bonne rasade de riffs en live !