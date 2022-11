Formé en 2015 du côté du Mans, The Flying Bricks évolue dans un style qu'on appelle communément le rock alternatif. C'est un peu fourre-tout, je le concède. Disons que les influences du groupe s'orientent du côté des groupes de rock que j'appelle "moderne" (ceux du XXIème siècle) dont les références ne sont pas évidentes pour mon grand âge (et le peu d'intérêt que je porte à tout ce qui n'est pas connoté 70's ou 90's). Le groupe cite Foo Fighters (ah bon ?), Royal Blood et Blackout Problems. Soit. Ce qui est sûr, c'est que Chimericsonne fichtrement bien (l'intro de "Sleepy hollow" pourrait facilement te faire vaciller) et que ça joue également très bien (les structures un peu alambiquées, comme dans "Surrounded" sont exécutées avec talent). Et même si la musique du groupe ne me fait pas vibrer, il serait malhonnête de ma part de ne pas reconnaître le talent de composition du quatuor qui explore des univers trop peu connus pour ma part mais qui pourra ravir à coup sûr les amateurs de musique sombre aux structures progressives et aux refrains accrocheurs.

Gui de Champi