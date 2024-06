J'attendais le dernier EP de Flight Mode comme certains trépignent d'impatience pour la sortie de l'ultime épisode de leur série préférée. Pour cause, il devait clôturer une trilogie commencée il y a quelques années. Mais rembobinons pour mieux comprendre l'histoire de The three times.



Le 1er EP de Flight Mode, TX, '98, a été enregistré approximativement en 2018. Il sommeillait depuis dans une vieille malle, lorsqu'il est sorti comme par enchantement sur le label américain plutôt orienté ambient électronique Sound As Langage, sous forme d'une K7 en 2021. L'affaire n'était pas gagnée. Ce premier volet retrace la vie légèrement romancée (comme l'ensemble des trois EPs) de Sjur Lyseid, chanteur et guitariste du groupe, lorsqu'il vivait au Texas durant un échange scolaire. La vie d'un jeune punk, de sa bande de copains, la musique, les nanas, la bière tout le reste... The Weakerthans, Braid, Death Cab For Cutie, Mineral sont des influences évidentes de Flight Mode. Comme souvent, les formats courts révèlent l'énergie d'un groupe et ce 1er EP ne déroge pas à cette règle. Deux titres très emmenés "Sixteen" et "Fossil fuel" ouvrent le bal, puis "Animals" dévoile un aspect plus lent du groupe avec un morceau déchirant sur une séparation dans un aéroport, et le très emo "Go" enfonce le clou. Bingo ! Il n'en fallait pas moins pour que Pitchfork ne chronique le disque en 2021.



Torshov, '05, 2ème EP aborde l'époque où Sjur vivait dans un appartement avec quelques amis dans ce quartier d'Oslo. Il travaille dans un magasin de disque, c'est un job qu'il trouve sans lendemain, comme d'autres histoires au passage. Pour ce volet, Flight Mode ne change pas trop sa recette ni ses influences. Le songwriting et les compos sont toujours impeccables. Certains titres se veulent peut-être plus lents et plus emo dans une lignée Mineral comme sur "Dö yoü rëmëmbër".



Toyen, '13, Sjur a la trentaine. Comme il le laisse entendre, Torshov, '05 était synonyme d'insignifiance, Toyen, '13 prend sa signification par ses évènements. Les compositions les plus éclatantes et lumineuses sont étonnamment celles qui traitent des sujets les plus douloureux. Les thèmes sont évoqués avec maturité : la vie ("Thirtysomething"), l'acceptation du mensonge ("Surprised at all"), le décès de son père ("My brothers and my sister at the funeral")...



Un peu comme l'album photo d'un inconnu qu'on ouvrirait, les 3 EPs compilés ici offrent un cheminement évolutif à son auditeur, qui ne boudera pas son plaisir au fur et à mesure des écoutes.