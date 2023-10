Flight Mode n'en est pas à son premier projet musical. Leur premier EP a été gratifié d'une jolie note par Pitchfork et le second a reçu un chaleureux accueil du public. Si tu aimes l'emo et ses cartes postales vintage en noir et blanc, cette interview est pour toi. Rencontre avec Anders Bloom, le guitariste du groupe pour quelques brèves questions.

Bonjour Flight Mode, quand avez-vous pris l'avion pour la dernière fois ?

Nous avons pris l'avion tous ensemble en janvier pour rentrer du merveilleux festival Winter Sprinter, qui avait lieu à Londres. Notre bassiste Rudi doit voyager vers le sud depuis Trondheim chaque fois que nous jouons à Oslo, mais il préfère prendre le train.



Comment vous êtes-vous rencontrés ? Vous jouiez dans des groupes auparavant ? Certains sont-ils encore en activité ?

Sjur, Eirik et moi nous connaissons depuis de nombreuses années dans la scène musicale locale d'Oslo, mais c'est la première fois que nous formons un groupe tous les trois. Mon ancien groupe, Youth Pictures of Florence Henderson (YPOFH), partageait un local de répétition avec l'ancien groupe de Sjur, Monzano. Il a également participé à la coproduction des deux derniers albums d'YPOFH. Sa femme a même dessiné la pochette de notre EP Small changes we hardly notice ! Aujourd'hui, YPOFH n'est plus actif, mais en plus de Flight Mode, je joue de la guitare basse dans le groupe emo Neighboring Sounds, et de la guitare dans le groupe punk rock Islandsgate.

À l'origine, nous avons commencé ce groupe comme une session de studio unique pendant un week-end de l'été 2017 (c'est-à-dire pas pendant la pandémie), parce que Sjur avait quelques chansons auxquelles il pensait qu'Eirik et moi, Anders, pourrions contribuer d'une bonne manière. Eirik et moi n'avions jamais entendu les chansons avant que nous nous retrouvions tous les trois dans le studio de Sjur un vendredi, alors situé dans le quartier de Tøyen à Oslo. Nous avons activé le mode "avion" sur nos téléphones portables et avons appris et enregistré les chansons pendant le week-end. C'est du moins ce dont je me souviens. Le nom du groupe semblait donc convenir.

Eirik est un batteur typique, qui a toujours joué dans de nombreux groupes, mais son groupe le plus ancien est le groupe shoegaze Dråpe. Ils sont toujours actifs aujourd'hui. Lui et moi avons également joué ensemble dans le groupe Ben Leiper, qui comprenait également deux autres membres d'YPOFH (Gjermund et Øystein). Et Sjur a toujours son projet solo, The Little Hands Of Asphalt, avec lequel il joue de temps en temps. D'ailleurs, la première fois que Sjur et moi nous sommes rencontrés, c'était lors d'un concert des Little Hands au Paragrafen, à Oslo, en 2007. Je suis immédiatement devenu un fan de son écriture et je suis donc très heureux de jouer dans un groupe avec lui aujourd'hui.

Rudi a rejoint le groupe lorsque nous avons décidé de jouer en public pour la première fois, à l'automne 2021. Sur les deux premiers EP, Eirik jouait la plupart des basses et Sjur le reste. Rudi a également joué dans plusieurs groupes indie pop, Truls And The Trees et Gisli pour les plus importants, mais c'était il y a presque vingt ans ! C'est un plaisir de le revoir sur scène.



Sur quel label avez-vous sorti vos premiers titres ? Pouvez-vous nous en parler un peu ...

D'une manière ou d'une autre, nous n'avons jamais réussi à sortir ces quatre chansons, qui ont fini par être oubliées dans un dossier Dropbox pendant près de quatre ans. Cependant, nous avons redécouvert les fichiers en mars 2021 et nous avons pensé qu'ils méritaient au moins une sortie numérique digne de ce nom. J'avais l'habitude de co-gérer un petit label, How Is Annie Records, avec certains de mes collègues de mon ancien groupe, Youth Pictures of Florence Henderson, donc l'idée initiale était de sortir l'EP via ce label, mais heureusement, j'ai aussi envoyé les chansons à une vieille connaissance aux États-Unis, Will, qui dirigeait le légendaire label emo et indie rock Tiny Engines Records (The Hotelier, Tigers Jaw, Wild Pink, Look Mexico, Everyone Everywhere, Annabel...), et il nous a suggéré de sortir l'EP sur son nouveau label numérique/cassette, Sound As Language. Il s'était concentré sur la musique ambient et électronique avec ce label, mais il a décidé qu'il était temps de sortir à nouveau du rock. Nous admirons les goûts musicaux de Will et ses talents de producteur depuis plus de dix ans, et nous avons tous adoré la première sortie du label, Holopaw d'Eerie Gaits (le projet solo de John Ross de Wild Pink), c'était donc une évidence pour nous. Nous avons évidemment dit oui sur-le-champ.



Pitchfork a sorti un article très élogieux vous concernant en 2021, cela vous a-t-il aidés à gagner en popularité ?

Nous pensons que le fait d'être sorti sur Sound As Language a été bénéfique pour nous. Son soutien nous a permis d'atteindre un public beaucoup plus large, surtout à l'étranger, que nous ne l'aurions fait seuls. La critique de Pitchfork sur TX, '98 que vous mentionnez en est un bon exemple. Cette critique a définitivement fait grimper en flèche le nombre d'auditeurs sur les services de streaming (relativement parlant !) du jour au lendemain. C'est presque effrayant de voir à quel point ce site web a encore de l'influence. Bien sûr, cet effet n'a duré que quelques semaines, mais je ne suis pas sûr que nous aurions pu réserver nos premiers concerts en Angleterre après avoir sorti un seul EP aussi facilement sans ce site.



Pouvez-vous nous dire quelques mots concernant vos deux tournées anglaises ?

En mai 2022, peu après la sortie de notre deuxième EP, Torshov, '05, nous avons visité l'Angleterre en tant que groupe pour la première fois. Nous avons joué quatre concerts avec les excellents groupes anglais I Feel Fine et Brutalligators. Sjur a rencontré Brutalligators il y a plusieurs années, lorsqu'il jouait avec son projet solo, The Little Hands Of Asphalt, au festival idyllique d'Indiefjord, sur la côte ouest de la Norvège. Si vous en avez l'occasion, vous devriez vous rendre à ce festival ! Quant à I Feel Fine, nous avons fait leur connaissance sur les réseaux sociaux.

Les concerts se sont très bien déroulés, les gens en Angleterre connaissaient nos chansons et chantaient avec nous ! Le concert de Londres a été tout particulièrement extraordinaire. Nous avons presque l'impression que Londres est notre deuxième ville natale, et nous avons été très heureux d'être invités à revenir quelques mois plus tard, pour le festival Winter Sprinter dont on parlait tout à l'heure, au Lexington, un pub très sympa de Londres. Nous y avons rencontré beaucoup de gens qui nous avaient vus la dernière fois, ainsi que de nouvelles personnes. Nous avons hâte de retourner à Londres. En Norvège, nous n'avons jamais joué en dehors d'Oslo, mais nous devrions bientôt jouer à Trondheim, car notre bassiste Rudi y vit maintenant.



Il parait qu'un nouvel EP est en cours de préparation. On peut en parler un peu ou vous préférez garder la surprise pour vos auditeurs/fans ?

Nous venons d'enregistrer notre troisième EP, qui sortira l'année prochaine. Cette fois, Rudi joue de la basse sur l'enregistrement. Nous enregistrons dans le propre studio de Sjur dans le centre d'Oslo. Son travail quotidien est de travailler comme producteur et ingénieur de studio. Oui, cet EP conclura la trilogie conséquente des EPs chroniquant les différentes étapes de la vie de Sjur ... avec une certaine liberté poétique, bien sûr. Le premier EP a été inspiré par son séjour au Texas dans le cadre d'un échange universitaire, tandis que le deuxième a été inspiré par son séjour en tant que jeune adulte vivant avec des amis dans un appartement du quartier de Torshov à Oslo, sortant son premier "vrai" album et travaillant dans un magasin de disques. Ce troisième et dernier EP de la trilogie sera inspiré par le fait qu'il a eu 30 ans, qu'il est devenu père, qu'il a perdu son propre père, etc. La photo de la couverture du premier EP a été prise par Sjur lors d'un séjour aux États-Unis en 1998, et la photo de la couverture du deuxième EP est une photo de la rue principale de Torshov. La photo de couverture du troisième EP sera probablement dans le même style, mais de Tøyen, un autre quartier d'Oslo. Je décrirais notre musique comme un mélange d'emo inspiré des années 90 et d'indie rock. Nos plus grandes influences sont Braid, Appleseed Cast, American Football, Christie Front Drive, The Weakerthans et Death Cab For Cutie !



Quelle est ta vision de la scène actuelle en Norvège ?

Il y a d'autres groupes actifs en Norvège que nous apprécions, dont certains que vous avez vus à l'Oslo Indie Fest. Nous sommes très heureux de voir que de plus en plus de jeunes gens semblent à nouveau intéressés par ce type de musique et montent des groupes. Voici quelques-uns de nos groupes norvégiens préférés : Onsloow, Rektor, Lille Venn. Mais bien sûr, le meilleur groupe de Norvège restera toujours Beezewax !

Merci Anders pour l'interview.