« C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes » avançais-je dans ma chronique du précédent The Flicker (Rock Band), et six ans après, cette maxime se vérifie à nouveau. Nos cinq rockers angevins ne se font guère d'illusions sur l'avenir, qu'ils voient même encore plus sombre, à l'image du titre de ce nouvel album et de ce monde prêt à être dégoupillé sur la pochette, donc ils nous balancent leurs dernières cartouches sans sommation. Onze en tout, comprenant intro, outro, et une très surprenante reprise à la fin, "Good night Dresden", des obscurs (pour moi) Extraballe, groupe new wave fin 70's-début 80's. Surprenant dans le chant en français, auquel ne nous avait pas habitué Casbah (une piste à explorer par la suite ?) mais qui s'inscrit musicalement, complètement dans la lignée de Darker. Ce dernier, épaulé par la production de Camille Belin (Daria, Lane...), parvient à synthétiser la scène punk rock de Chicago (Naked Raygun, Pegboy), de Minneapolis (Hüsker Dü) et d'Angers (Les Thugs) du siècle précédent, sans jamais paraître suranné. Il y a même des titres qui font davantage mouche ("Left in the afternoon", "No sorry no sorrow", "So pure"...) et nous laissent espérer que le groupe n'a pas dit son dernier mot. RDV dans 6 ans ?