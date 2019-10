Si les noms de The Get Up Kids, Sunny Day Real Estate, Weezer ou Thursday n'évoquent rien pour toi, on se demande bien qui a fait ton éducation musicale ! Tu as de quoi écouter plein de bons trucs pour les semaines à venir et pourquoi pas commencer par Flèche ? Alors, ils sont moins cultes et emblématiques d'une période ou d'un mouvement mais ils puisent dans ce vivier de riffs électrisants et dans des mélodies chargées en émotions pour construire des titres qui t'accrochent dans la seconde et donnent envie de passer une bonne soirée. Qu'ils soient agressifs (la disto l'est parfois) ou plus acidulés (mais jamais mielleux), ça fonctionne toujours, les deux chants jouant avec nos sens pour nous emmener dans leur truc ou nous perdre à force de multiplier les fausses pistes, les petits breaks et les changements d'atmosphère au sein du même morceau (isole des passages de "A thousand crashes" et essaye de trouver des ponts aussi bons que les leurs !). Forts de leur expérience (c'est leur deuxième LP et ils ont tous joués dans différents groupes et notamment avec L'Homme Puma), les Flèche décochent une volée de tubes qui font mouche car quoi qu'on en dise, les nineties restent une période bénie.

Oli