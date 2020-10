On trouve du groove, on met de la disto et c'est parti. Voilà à peu près ce qu'ont dû se dire les membres de Finger Lick au moment de monter le groupe (en 2013), pas question de trop se prendre la tête, il ne s'agit pas de changer la face du rock mais bien d'en faire. Alors, on branche les jacks et on lâche des riffs, si ça fonctionne, alors on garde le tout, on bidouillera 2-3 trucs (une intro qui pulse, un petit sample...) ensuite histoire que ça ressemble à un morceau et pas à un autre et on emballe le tout sous la forme d'un EP. Après celui de 2016, voilà celui de 2020 : One way ride pour 6 plages qui vont donc toutes dans la même direction, un retour vers le passé (entre seventies pour le rock carré et nineties pour le côté grungy) qui ne s'embarrasse pas des genres (allez, on peut lâcher un petit "stoner" mais ce n'est pas franchement sudiste) et trace donc sa route. C'est d'ailleurs ce qui fait tout l'intérêt de la galette des Bruxellois, ils font leur truc et ça marche. Alors peut-être que j'aurai oublié leur nom dans quelques mois mais pour l'heure, je passe un bon moment à les écouter.

Oli