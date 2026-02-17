Il y a des parcours qui ressemblent à une ligne droite, et d'autres qui prennent des chemins sinueux, riches en rencontres et en croisements artistiques. Celui de Fil appartient sans doute à la deuxième catégorie. Gamin, il s'initie à la guitare à neuf ans et, à peine deux ans plus tard, fonde son premier groupe. Déjà, l'envie de jouer devant un public est là : des morceaux rock qui lui ouvrent les portes de la scène et aiguisent un goût durable pour le partage. C'est aussi dans ces années que naît chez lui une attirance pour l'écriture poétique, cette quête des mots qui ne l'a plus quitté. Arrivé à Paris à sa majorité, Fil ne tarde pas à s'entourer d'autres musiciens. Ensemble, ils créent La Tordue, formation qui marquera durablement la chanson française alternative entre 1989 et 2003. Arrangeur et réalisateur artistique, Fil finit par revenir à une expression plus personnelle. Depuis 2022 et la pandémie, il développe un projet solo nourri de guitares électriques et de textes aux accents poétiques. Sur scène, sa voix se déploie à la croisée des chansons qu'il écrit et de celles qu'il choisit d'interpréter, toujours porté par le goût du verbe et de la mélodie. Fil se confronte à un public attentif, séduit par cette écriture sensible, parfois fragile, mais jamais désincarnée. Il franchit une étape décisive en 2025 : accompagné par le réalisateur Romain Baousson, il enregistre son premier album solo, sobrement intitulé J'aime. Ici, pas d'effets de manche mais une sincérité brute, des chansons qui ouvrent des fenêtres vers l'imaginaire et creusent des sillons intimes, entre murmures et éclats électriques. Le premier titre éponyme est une sorte de portrait chinois de l'artiste dans toutes ses contradictions et il nous ouvre les portes de son univers.



Dans un contexte de septembre 2025 qui a connu deux journées de mobilisation, une chanson comme "Les inconnus" qui reprend le texte de Jules Jouy (1887) résonne parfaitement avec son rythme chaloupé ; "Des plus fameux ils ont la taille / Ils pourraient être conquérants / Cependant, après la bataille / Humbles, ils rentrent dans les rangs". L'album est autoproduit est a fait l'objet d'une campagne de financement participatif et on comprend l'engouement lorsque l'on écoute la galette. Sur "Des sommes", on retrouve la variété qui flirte avec le rock comme savait le faire Miossec sur ses premiers albums et c'est assez bon de retrouver ce style qui ne choisi pas entre textes et guitares. Le titre "Mémé" nous fera appeler dans le quart d'heure les personnes que l'on aime pour leur dire de leur vivant. Pas de dramatisation passé 100 ans, c'est un bel âge, le rythme est entrainant mais les paroles et le riff du pont sont touchants. Le titre "Le jour la nuit" nous renvoie également vers les bras du Breton cité plus haut, rock et voix éraillée, rock et rauque en quelque sorte et on se laisse encore plus emporter dans cet univers. Les instrumentales comme "Horizon" tendent vers l'électro et cela est encore plus intrigant.



Avec J'aime, Fil s'affirme comme un auteur-compositeur-interprète à part, héritier de ses multiples aventures, mais bien décidé à écrire son histoire en son nom. Plus qu'un premier album, c'est une déclaration d'intention : aimer les mots, la musique, et surtout ce moment unique où une chanson devient le lieu d'une rencontre entre l'artiste et son public. La maquette présente sur Discogs nous laisse entrevoir que certains titres ont été écartés, une raison de plus d'aller voir Fil en live pour les découvrir.

JC

Publié dans le Mag #67