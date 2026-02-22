Avec J'aime, son premier album solo, Fil ouvre un nouveau chapitre de son parcours. Ancien membre de La Tordue, il a multiplié les collaborations et expériences musicales avant de se lancer seul. Sa rencontre avec Loïc Lantoine l'a libéré dans l'improvisation et l'écriture, donnant naissance à des chansons à la fois sincères, singulières et électriques. Réalisé avec Romain Baousson, l'album mêle poésie et simplicité, textes personnels et héritages partagés. Ce projet marque pour Fil une véritable libération et une envie renouvelée de scène et de partage.

Tu joues de la guitare depuis l'enfance, qu'est-ce qui t'a donné envie de persévérer dans la musique ?

Moi qui était plutôt timide, cela m'a aidé à rencontrer des gens, à m'ouvrir sur le monde. J'ai vu que je pouvais communiquer des vibrations et des émotions. Ça a été un moteur, et ça l'est toujours.



La Tordue a marqué toute une génération, qu'est-ce que tu retiens aujourd'hui de cette aventure collective ?

C'était une de mes plus belles rencontres sur le plan artistique et une aventure humaine hors norme. J'ai eu la chance d'écrire des musiques sur des textes ciselés. Nous en avons fait de belles chansons qui sont restées dans le cœur des gens, certains les ont même transmises à leurs enfants, c'est très touchant.



Tu as longtemps collaboré à des projets très différents, qu'est-ce que cela a changé dans ta manière de composer ?

Je ne sais pas si cela a changé fondamentalement ma manière de composer, même si certains projets pouvaient impliquer une certaine adaptation de ma proposition musicale. Cela m'a plutôt ouvert d'autres perspectives, notamment grâce à un spectacle autour de textes de Christophe Tarkos dans lequel j'ai pu expérimenter des choses. C'est d'ailleurs à ce moment-là que j'ai décidé d'être plus électrique.



Quelle a été l'influence de ta rencontre avec Loïc Lantoine sur ton parcours ?

Humainement, c'est une rencontre d'une fraternité exceptionnelle. Il m'a d'abord permis d'apporter ma touche musicale en osant improviser, ce que je ne faisais presque jamais avant. Cela m'a décomplexé musicalement d'une certaine manière. Loïc m'a également encouragé à être tel que je suis, ce qui m'a donné confiance en ma capacité à écrire des textes, en osant un certain lâcher-prise.



Pourquoi avoir choisi ce titre, J'aime, pour ton premier album solo ?

C'est ma façon de présenter l'album en disant "Voilà qui je suis".



Comment est née l'envie de te lancer seul après toutes ces années de collaborations ?

Ça faisait un moment que j'en avais envie et puis un jour de confinement, je me suis senti prêt à passer le cap. J'avais suffisamment de matière musicale et de chansons pour envisager dans un premier temps de les jouer en solo sur scène.



Dans quel état d'esprit étais-tu au moment d'écrire et de composer ces chansons ?

J'avais envie que les chansons et les instrumentaux me ressemblent, qu'il y ait avant tout de la sincérité sans chercher à être dans un style musical précis.



Comment s'est passée ta rencontre et ton travail avec Romain Baousson à la réalisation ?

C'est un ami qui m'a parlé de Romain. Il a bien accroché sur mes maquettes et nous nous sommes rencontrés. Nous avons parlé de mes souhaits et de ce qu'il pouvait m'apporter en toute simplicité. Je me souviens lui avoir dit que je voulais que ce soit beau. J'ai senti que c'était la bonne personne. Romain a fait un superbe travail de son sur les guitares, comme sur le reste d'ailleurs. Il a ajouté des batteries sur les morceaux où c'était nécessaire. Nous nous sommes fait mutuellement des propositions artistiques, l'album réserve d'ailleurs quelques surprises au niveau des arrangements. C'est la première fois que je me suis senti aussi bien dans un studio et Romain y est pour beaucoup.



On sent une couleur électrique dans l'album, était-ce une volonté dès le départ ?

Oui, complètement.



Tes textes oscillent entre poésie et simplicité directe. Comment trouves-tu l'équilibre entre ces deux pôles ?

C'est très spontané, il me semble que c'est la musique qui me permet ça. J'essaie de faire en sorte que les mots chantent. Parfois c'est de l'ordre du langage parlé, parfois ça émerge sous une forme plus poétique, parfois les deux sont mêlés. J'ai simplement besoin que ça me touche, qu'il s'agisse de mes textes ou de ceux des autres. Car deux textes ne sont pas de moi : "Dormir bancal" a été écrit par Fanie Mottier avec qui je partage ma vie et qui m'accompagne sur ce projet, et "Les inconnus" est un texte de Jules Jouy qui date de la fin du XIXème siècle.



Y a-t-il un morceau que tu considères comme le cœur de l'album ?

Peut-être "Le jour la nuit", parce qu'il est le point de départ de mon travail d'auteur-compositeur-interprète, ou "Le passage" qui est un instrumental dont l'idée existe depuis longtemps. Après je les aime tous !



Tu as déjà présenté ces morceaux en concert, comment le public les reçoit-il ?

J'ai de très bons retours et c'est ce qui m'a conduit jusqu'à cet album. Ces retours sont même meilleurs depuis que je sais que J'aime va sortir, ça m'a libéré.



La scène est très importante pour toi. Quand tu composes, penses-tu déjà au rendu live ?

J'essaie de ne pas y penser, de rester libre. Le fait de jouer pour l'instant en solo pose des contraintes, donc j'adapte ensuite certains morceaux à la scène.



Après J'aime, te vois-tu poursuivre en solo, ou songes-tu à de nouveaux projets collectifs ?

J'ai envie de poursuivre ce chemin et m'entourer d'au moins deux musiciens sur scène. Fabriquer de la matière sonore et de la musique pour la danse et le cinéma me plairait également beaucoup.



Si tu devais décrire l'album en trois mots pour donner envie à quelqu'un qui ne le connaît pas encore, lesquels choisirais-tu ?

Singulier, sincère, électrique.



Le mot de la fin ?

Celui de Cambronne ! Celles et ceux qui ont déjà écouté l'album comprendront...

Merci à Sissi pour la découverte et à Eric pour cette belle interview et le respect du timing serré.

Photos : Laurent Guizard