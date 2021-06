Dans la catégorie "la valeur n'attend pas le nombre des années", je vous présente pour mon plus grand plaisir Figurz. Trio du sud de la France (Montpellier pour être précis), le groupe existe depuis 2018 et présente (déjà) Another kid comedy, son premier (concept) album qui risque de faire grand bruit.



La recette sonore de Figurz est alléchante : du rock, avec des soupçons de pop, un supplément garage et un gros supplément psyché stoner. Y a de quoi être bien gavé, sauf que ça passe tout seul. Et on en redemande, une fois Another kid comedy arrivé à son terme. Le groupe se dit musicalement influencé par Jack White, Arctic Monkeys et Queens Of The Stone Age mais Figurz, c'est bien plus qu'une formation au bon goût : c'est un groupe qui puise son inspiration dans des groupes anticonformistes et qui retranscrit avec valeur et ingéniosité son goût pour la musique électrique dans le sens noble du terme, pour les rythmes entraînants et pour les ambiances chaleureusement froides, feutrées et passionnément intrigantes. Sacré programme, n'est-ce pas ?



Ce disque est, dixit le groupe, "la bande originale d'une fiction issue de l'imaginaire d'un enfant séquestré". Un enfant aux émotions exacerbées et à l'esprit torturé. Coté cinématographique, je n'ai pas vraiment les références pour "capter" les influences du groupe, mais ce qui est sûr, c'est que Figurz a un don pour transformer tout ce qu'il joue en perle auditive. Comment, en effet, rester insensible à cette œuvre obsessionnelle aussi violente qu'attachante ? Figurz n'a rien à envier à ses héraults (fallait la placer, celle-là) et Another kid comedy s'écoute d'une traite, sans aucune lassitude et avec beaucoup d'excitation. Le propre du groupe qui a réussi son pari.

gui de champi