Le punk rock, il n'y a que ça de vrai ! Sacré cri du cœur, n'est-ce-pas ? Mais comment pourrait-il en être autrement après avoir écouté (et réécouté) Là-dessous, il ne pleut pas de Feu ? Le quintet nantais, formé aux alentours de 2018, présente son premier album qui ne laissera pas indifférents les amateurs de la formule Guerilla Asso/chant en français/textes vindicatifs sur des thèmes sociétaux. Il faut dire que le chef-lieu du département de la Loire-Atlantique est aujourd'hui plus réputé pour ses groupes de punk rock que pour son football au glorieux passé. C'est d'ailleurs chez Olivier (guitariste chez Justin(e) et The Attendants) qu'une partie du disque a été enregistrée. Treize titres au compteur qui respirent à la fois l'urgence et la passion. Un punk rock passionnant au programme donc ("Tuer le temps", l'excellent "Nos camaraderies d'Armentières" qui plaira aux fans des regrettés The Decline!), s'autorisant quelques incartades du côté de l'indie rock ("Tout reprendre") et même de quelques rythmes chaloupés ("Viser la base des flammes" avec un clin d'œil à Bob Marley). C'est frais, entraînant, parfaitement imparfait et clairement idéal pour se remettre les idées en place. Vivement les concerts dans le Grand Est et surtout un nouveau disque !