Qu'on se le dise : Fervents n'est plus un groupe à surveiller. C'est un groupe à suivre de près, à soutenir, et surtout, à ressentir, merci à Deportivo de nous les avoir faits découvrir en première partie de leur tournée et notamment à l'Olympia.



Deux ans après un premier EP éponyme prometteur porté par l'hymne "Billy", les Liégeois reviennent avec un deuxième opus à la hauteur des attentes : Plastic snake factory, un cri du cœur et des tripes, tendu comme une corde prête à lâcher. Ce cinq titres s'écoute comme une course contre la montre, un uppercut sonique où se croisent grunge malmené, punk hardcore nerveux et désespoir lucide. Le trio belge, dont les prestations scéniques ont déjà fait des ravages en Belgique, en Angleterre et aux Pays-Bas, passe ici un cap : plus sombre, plus rugueux, plus profond comme cela été le cas sur la scène Bruno Coquatrix à Paris. Enregistré au Studio Koko, en plein cœur de la cité post-industrielle de Liège, Plastic snake factory porte la marque de son environnement : un décor brut, une tension permanente, une envie de fuite. La production signée Laurent Eyen (It It Anita) donne au disque un son dense, tendu, sans jamais étouffer la puissance brute du groupe. Le mix et le mastering, confiés au tandem Ben Hampson et Katie Tavini (Ditz, Lambrini Girls, The Subways), peaufinent cet écrin sans en gommer les aspérités.



On retrouve ce qui fait la patte Fervents : trois voix qui se croisent, s'appuient, s'écharpent, des riffs acérés, des rythmiques urgentes, et surtout, une écriture habitée. Ben Baillieux, plume du groupe, creuse dans le dur : addictions banales, désirs d'évasion, rejet du conformisme social... Ici, pas de slogans vides, mais des phrases qui cognent et qui touchent. L'EP s'ouvre avec "Let go" comme un brasier qu'on allume au cœur de la nuit. Chaque morceau est une explosion contenue, un pogo intérieur, un cri collectif. On devine dans les guitares l'influence de Meat Wave, dans la tension du chant des échos à Idles, et dans la rage sourde, quelque chose de Title Fight, époque Floral green. Mais Fervents ne singe personne : leur son est taillé sur mesure pour la scène, et pourtant assez riche pour mériter une écoute attentive, casque vissé sur les oreilles volume à fond.



Difficile de détacher un titre plutôt qu'un autre tant l'EP fonctionne comme un bloc cohérent, mais l'énergie poisseuse du morceau-titre, la violence froide d'un mid-tempo plus pesant, et les hurlements fédérateurs du final laissent des traces. Des cicatrices sonores. Le genre qu'on cherche à rouvrir volontairement. Comme ils le disent dans "When I trains", "A storm is coming" et c'est bien la déflagration de leur musique. Avec Plastic snake factory, Fervents ne se contente pas de confirmer : le trio creuse un sillon personnel et nécessaire dans le paysage punk francophone. Un disque court, intense, viscéral - taillé pour le live - mais bâti pour durer.